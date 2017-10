Ayuda mula sa gobyerno

MAGANDANG araw po sa lahat ng bumubuo ng inyong pahayagan. Isa pong seaman ang aking tito sa mahabang panahon. May anim na buwan na po ang nakalilipas mula nang maaksidente siya at sa ngayon siya po ay isa ng PWD. Madalas naiinip ang tatay ko na nasa bahay lamang. Ask ko po sana kung may maibibigay na pagkakakitaan ang gobyerno sa tatay ko na ngayon ay hindi na makapagtrabaho dulot na rin ng nangyaring aksidente. Malaking tulong po ito para kahit papaano ay hindi siya naiinip sa bahay at makapagtrabaho din para kahit papaano ay may pagkakakitaan. Sana ay matulungan ninyo ako sa aking katanungan. Lourdes Andres

Tomas Claudio

Pandacan, Manila *** May ahensiya ng gobyerno na tumutulong gaya ng employees’ compensation commission (ECC). Ito ay isang ahensya ng Department of Labor and Employment (DOLE) na nagpapatupad ng employees’ compensation program (ECP) para sa kapakanan ng manggagawa, kabilang ang mga marino. Pinopondohan ito ng kontribusyon mula sa mga employer.

Kagabay program katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan” o KaGabay Program para sa mga persons with work-related disability (PWRDs). Ito’y nagbibigay ng vocational skills, entrepreneurial training at iba pang tulong para sa PWRD upang siya ay makakuha ng trabaho o magkaroon ng negosyo.

Mga benepisyo at serbisyo sa ilalim ng kaGabay Program: -Physical restoration ng marinong mag WRD kasama rin ang pagkakaloob ng physical o occupational therapy services pati na ang kinakailangang medical appliances/ prosthesis -Skills training sa mga partner training centers para magkapagtrabaho muli ang marino -Entrepreneurial training sa mga partner training institutions para makatulong sa marino na nakapagsimula ng mapagkakakitaan Information and

Publication Service

Department of Labor and Employment

Intramuros, Manila

Telephone Nos.: 5273000 local 621-627

