Payatot na female celebrity simpleng maldita pero wagas kung mang-okray By Cristy Fermin Bandera

AYON sa mga nakakatrabaho ng isang kilalang female personality ay simple lang pero rock kung makapagmaldita siya. Parang wala lang, pero sa kanyang pagsasalita ay mararamdaman mo ang kakaibang tabas ng kanyang dila, maldita ang kilalang babaeng personalidad. Bait-baitan kasi ang kanyang imahe, kapag ang mga sinasabi lang niya sa mga interbyu ang pagbabasihan ay parang okey na okey siya, hindi mo maiisip na may kakaiba palang paraan ng pagmamaldita ang babaeng ito. Kuwento ng aming source, “Mahilig kasi siyang mag-joke. Palagi siyang masaya, madaldal, parang wala siyang problema at kaaway. Joke lang siya nang joke. “Pero sa ganu’n pala niya idinadaan ang pagmamaldita niya, hindi lang obvious, pero marami siyang binabara-bara habang kausap niya. “Mapangbara ang lola n’yo, idinadaan nga lang niya ‘yun sa biro, kaya hindi ‘yun masyadong nahahalata ng ibang kasamahan niya. Pero ‘yun ang atake niya, magdyo-joke lang siya, sabay bara nang bara, ganu’n ang drama niya,” kuwento ng aming impormante. “Kunwari, meron siyang tinatanong sa isang production staff, kapag hindi nito masagot agad ang kanyang tanong ay aarya na nang ala-nganin ang kanyang bibig. “Ganito ‘yun. Kunwari, humihingi siya ng water sa utility at medyo natagalan ang pagbibigay sa kanya, agad na siyang may kuda kapag ganu’n, ookrayin na niya ang utility. “Walang makakapansin sa pagtataray niya dahil suwabe lang ‘yun at pabiro, pero ang ikukuda niya, “Naku naman, kuya, alalang-alala naman ako sa iyo! Akala ko kasi, e, nalunod ka na sa hinihingi kong isang basong tubig! Dapat pala, e, binigyan kita ng salbabida!’

“Ganu’n ang drama niya, pabiro, pero matindi ang dating. Kapag meron siyang hindi nagustuhan sa set, e, pasimple lang ang mga pagtataray niya. Bait-baitan sa harap ng mga camera ang hitad na ‘yun! “Naku, Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday at Jon at Ching Bautista Silverio, sundan n’yo ang mga clue na ito. Payatot siya, pangalang lalaki ang ginagamit niya, ‘yun na!” pagtatapos ng aming source.

