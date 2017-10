Empoy: Bawal pa akong ma-in love, wait lang!

“Bawal pa po akong ma-in love!” Ito ang pahayag ng tinaguriang Phenomenal Pogi na si Empoy Marquez nang kumustahin ng entertainment press ang kanyang lovelife. Sa nakaraang premiere night ng latest comedy movie ng Viva Films at Blank Pages Productions, ang “The Barker” na pinagbibidahan ni Empoy, sinabi nitong trabaho muna ang aatupagin niya bago ang pakikipagrelasyon. “Actually sila talaga’ yung nai-in love sa akin talaga. Bawal akong ma-in love kasi focus muna ako sa career po. Iyun ang goal ko, kaya medyo hindi ako tumitingin sa mga mata ngayon,” chika ni Empoy. Mensahe pa niya sa mga babaeng napo-fall sa kanya, “Maghintay lang kayo ng panahon, pag-iisipan ko. Ganu’n kasi strict ang parents ko tsaka yung handlers ko, strict sila!” Nilinaw din ng comedian na walang katotohanan ang mga naglalabasang balita na lumaki na ang ulo niya at mahirap nang katrabaho, “Hindi naman po siguro, mas kilala ko naman po yung sarili ko.” Showing na ngayon ang “The Barker” sa mga sinehan nationwide na una namang directorial job ng komedyanteng si Dennis Padilla. Ka-loveteam naman dito ni Empoy ang flawless at seksing-seksi na si Shy Carlos. In fairness, hindi pa rin nawawala ang magic at kakaibang karisma ni Empoy sa manonood. Kung na-in love, naiyak at kinilig kayo sa “Kita Kita” nila ni Alessandra de Rossi, tatawa lang kayo nang tatawa sa “The Barker”, lalo na sa mga pakilig at hugot scenes nina Empoy at Shy. Kaloka ang tilian ng audience kapag maghahalikan na sina Empoy at Shy! Sabi nga ng isang nakapanood na ng “The Barker”, “Nakakatuwa si Shy dahil talagang game na game siya sa kissing scene nila ni Empoy. Feel na feel mo na in love talaga siya kay Pogi! Kaloka!” Todo rin ang pasalamat ni Empoy at ni direk Dennis sa mga naglalakihang artista na pumayag maging bahagi ng kanilang pelikula tulad na lang nina Sylvia Sanchez at Nonie Buencamino na walang takot na gumanap bilang mga magulang ni Empoy. Winner din ang mga eksena nila sa movie, ha! Lalo na ang kanilang wagas na wagas na halikan sa simula pa lang ng pelikula. Hindi na kami masyadong magkukuwento tungkol sa pelikula para magulat din kayo. Basta kung gusto n’yong tumawa lang nang tumawa at makalimot sa problema, panoorin n’yo ang “The Barker”. Kasama rin sa movie sina Wilma Doesnt, Jeric Raval, Gary Lim, Ronnie Lazaro at ang kontrobersyal comedian ngayon na si Atak.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.