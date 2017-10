2 Kapuso stars kinampihan si Marian: Di totoo ang bintang sa kanya! By Alex Brosas Bandera

NAG-REACT ang dalawang starlets na sina Shyr Valdez at Sheena Halili sa nasulat ni katotong Ronnie Carrasco about Marian Something’s attitude, lalo na ang pagpapa-pack-up daw nito sa taping kapag wala sa mood. “I came across this page and nakakalungkot ang sinabi ng source na ito sa isang writer. Sa totoo lang, maganda po ang samahan nang lahat nang artista at production nang #SuperMaam? Ako bilang isa sa cast ay magpapatunay na ang #PrimetimeQueen ay napakabait sa lahat. “Walang arte sa kahit na anong aspeto ng show. Kahit po kumakain na si Yanyan, pero pag tinawag, magbibihis agad at pupunta na sa set. Kahit papalit palit sya between Super Maam at Minerva, wala sya reklamo. “Kahit magtanong kayo sa iba pang cast at production namin, HAPPY SET po ang Super Maam. Mas lalo ko minahal si @marianrivera dahil napakatotoong tao. “Walang katotohanan ang bintang na ito kay Marian at kaya namin patotohanan yan. Bakit ba kase kailangan manira nang ibang tao? Whoever the source is, sana masaya ka sa ginagawa mo. Haaay,” caption ni Shyr sa kanyang IG post. Sawsaw naman si Sheena who said, “Kaya ganon yan kasi HINDI SIYA PINAPANSIN. Hahaha! Naiinggit! Gusto niya pansinin din sya Hahaha! Hindi si Yan ang dapat magbago. SIYA! Kasi siya ang naninira.” Nag-react ang ilang fans ni Marianita at nadamay pa ang nananahimik na si Heart Evangelista. Feeling kasi nila, mas napo-promote ng GMA PR ang show ni Heart kaysa sa show ni Marianita. “Pansin ko rin nga sa promotion ng shows ng GMA may kinikilingan, obvious MKJ ang pinopromote ng husto ngayon….kalampagin ang management, alisin ang mga empleyadong may ginagawang kalokohan, isa na diyan ang incharge sa promotion ng gma shows.” “Ah ok! Kasi sa My Korean Jagiya BFF nya ang bida!?? So pwes dapat maging PROFESSIONAL sila dahil ttabaho nila yan bilang nasa PR sila kung ayaw nila sa DY lalo kay yan dahil abot hanggang langit ang pagnanasa nila kay DD still trabaho nila ang e promote ang MGA shows ng GMA EQUALLY.”

