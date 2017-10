Super rich na male celeb nilalayuan na ang mga dating katropa By Cristy Fermin Bandera

MARAMING dating nakakasama ng isang sikat na male personality ang tuluyan nang nawalan ng pag-asang makakasama pa rin nila ang kanilang kaibigang personalidad na napakalaki na ng ipinagbago ng antas ng buhay. Nu’ng hindi pa kasi ganito katagumpay ang male personality ay masasaya pa sila, kung saan-saan lang sila kumakain, jologs na jologs lang ang kanilang peg. Pero mula nang umangat na nang todo ang kabuhayan showcase ng male personality ay parang may humaharang na sa kanila. Nu’ng minsan nga nilang puntahan at dalawin ang kanilang kaibigan ay napakatagal nilang naghintay ng abiso kung papapasukin sila sa opisina ng male personality pero wala silang natanggap. Kuwento ng aming source, “Kilalang-kilala pa naman sa pagiging generous ang male personality na ‘yun, pero bakit ganu’n, ‘yun pang mga dati niyang nakakasama nu’ng wala pa siyang datung ang hindi man lang niya binibigyan ng pagkakataong makakumustahan siya? “Dapat, kung sino ang nakasama niya nu’ng mga panahong nangangapa pa siya sa dilim, e, ‘yun ang balikan niya ngayon bilang pasasalamat. Hindi naman sa lahat ng oras, e, pera lang niya ang dahilan kung bakit gusto siyang makita ng mga dati niyang nakakasama. “Palagay nga namin, e, hindi naman kasi nakararating kay ____ (pangalan ng male personality na super-sikat sa kanyang larangan) ang pakiusap ng mga dati niyang kaibigan na gusto siyang makita. “Duda namin, e, may humaharang, ‘yung mga nakapaligid sa kanya na nito na lang naman dumating sa buhay niya. Ngayong madatung na siya,” napapailing na kuwento ng aming impormante. May mga nakasama rin palang artista nu’n ang sikat na male personality na gustong dumalaw sa kanya sa opisina. Naglilingkod na kasi ngayon sa ating pamahalaan ang sikat na male personality. “Hindi nakarating ang mga pasabi sa kanya, hinaharang ‘yun ng mga langaw kantanod na nakapaikot sa kanya ngayon, kaya ang dapat sa mga ‘yun, e, bigyan sila ng upper cut para matauhan sila!” pagtatapos ng aming impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, getlak n’yo na siguro kung sino ang bumibida sa ating kuwento, pang-ilang round n’yo kaya mahuhulaan kung sino siya?

