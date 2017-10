Cristine Reyes biktima ng kulam sa Undas special ng ‘MMK’ By Ervin Santiago Bandera

NANINIWALA ka ba sa kulam? Bilang bahagi ng paggunita ng mga Pinoy sa Undas, hatid ng Maalaala Mo Kaya ang isang kuwento tungkol sa isang inang isinumpa at ipinakulam. Bibida sa Holloween special na ito ng MMK sina Cristine Reyes at Marvin Agustin na gaganap bilang mag-asawang dumaan sa iba’t ibang pagsubok ngunit ginawa ang lahat para maisalba ang kanilang pagmamahalan. Dahil sa matinding galit sa kanyang inang si Lusing (Yayo Aguila), nagtangkang magpakamatay si Cecille (Cristine). Mabuti na lang at napigilan ito ni Lusing at bumawi sa mga pagkukulang niya sa anak. Naging maayos naman ang buhay ni Cecille sa kanyang pagdadalaga hanggang sa ma-in love na nga sa college best friend niyang si Benjie (Marvin). Napilitang pakasalan ni Benjie si Cecille nang mabuntis niya ito. Dumaan sila sa samu’t saring problema bilang mag-asawa pero patuloy silang lumaban hanggang sa biyayaan uli sila ng isa pang anak. Tumigil na rin si Benjie sa pagiging babaero at inilaan ang lahat ng kanyang oras sa asawa’t mga anak. Ngunit bigla na lang dadapuan ng misteryosong sakit si Cecille. Napuntahan na nila ang iba’t ibang ospital sa kanilang lugar ngunit hindi pa rin maipaliwanag kung ano ang sakit na nagpapahirap sa kanya. Isang albularyo ang nagpatunay na isang teacher daw na insecure kay Cecille ang nagpakulam sa kanya. Nang muling magtungo sa ospital dahil sa palala nang palalang kundisyon, tinaningan na siya ng doktor – dalawang taon na lang daw siyang mabubuhay. May paraan pa kaya para malabanan nina Cecille at Benjie ang kulam? ‘Yan ang tutukan sa kakaibang horror love story na ito sa MMK ngayong Sabado ng gabi sa ABS-CBN hosted by Charo Santos. Makakasama rin dito sina Desiree del Valle, Belle Mariano, Jeff Gaitan, Richard Quan at David Chua sa direksyon ni Jerry Lopez Sineneng at sa panulat ni Nikki Bunquin.

