Makapag-aabroad ba? (2)

Sulat mula kay Jillian ng San Vicente, Liloan, Metro Cebu

Problema:

1. Lima po kaming magkakapatid at ako ang panganay, ulila na kami sa ina at ang tatay naman namin ay walang trabaho. Mula ng mamatay ang nanay namin dahil sa sakit, wala nang ginawa ang aming tatay kundi ang maglasing hanggang sa natanggal siya sa trabaho. Sa ngayon ako na lang inaasahan ng mga kapatid ko, kasi may trabaho ko kaya lang tindera lang sa palengke.

2. Kaya sa ngayon nag-aaplay ako sa abroad kahit DH lang dahil hindi naman ako nakatuntong ng kolehiyo. Naisipan kong kumunsulta sa inyo upang itanong kung may pag-asa ba akong makapangibang bansa at kung matutuloy ako magiging maganda naman kaya ang kalagayan ko sa ibang bansa at mabibigyan ko kaya ng magandang kinabukasan ang mga kapatid ko na nakababata sa akin? August 19, 1989 ang birthday ko.

Umaasa,

Jillian ng Metro Cebu

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Leo (Illustration 2.) ang nagsasabing sa tulong ng isang kaibigan babae na may zodiac sign na Sagittarius, mabilis ang magaganap kung hindi sa taong ito ng 2017, tiyak na sa taong 2018, may isang mabunga at mabiyayang pangingibang bansang itatala sa iyong kapalaran.

Numerology:

Ang birth date mong 19 ay nagsasabing sa sandaling nakapag-abroad ka, tuloy-tuloy na ito at pabalik-balik ka ng makangingibang bansa. Kaya lang kapag nasa abroad ka na, dapat kang magtutong mag tipid at mag-ipon dahil ang birth date mong 19 ay medyo may pagkamagastos. Kaya nga kapag hindi ka natutong magtipid at nag-ipon sa bandang huli, magiging bale wala din ang iyong pag-aabroad, babalik ka huli sa mahirap na kalagayan.

Luscher Color Test:

Lagi kang gumamit at magsuot ng kulay na berde at dilaw. Ang nasabing mga kulay ang magibigay sa iyo ng suwerte at dagdag pang magagandang kapalaran.

Huling payo at paalala:

Jillian ayon sa iyong kapalaran sa tulong ng isang babaing isinilang sa sign na Sagittarius, tiyak ang magaganap makapag-aabroad ka bilang D.H. at ito ay nakatakdang maganap kundi sa taong ito ng 2017, ay sa taong 2018, sa buwan ng Enero o kaya’y Pebrero bago sumapit ang edad mong 29 at ang nasabing pag-aabroad ay tuloy-tuloy na nga at pabalik-balik, hanggang sa sa tuluyan na rin umunlad ang kabuhayan ng inyong pamilya.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.