Horoscope, October 26, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: May malaking gastusing kakaharapin, magtipid. Mas makabubuting kung ngayon palang paglaanan na ng budget ang paskong darating. Sa nalalapit na All Saints’ Day, may kakaibang romansang mararanasan hatid ng kasuyong Cancer. Mapalad ang 6, 15, 25, 34, 37 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Malka-Om.” Blue at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — May paglalakbay na iaalok ang isang kabigan. Ang paglayo sa sariling bayan ang magdadala ng pag-unlad. Sa pag-ibig, hayaang mangulila ang kasuyo upang sa iyong pagbabalik, mainit at masarap na romansa ang kapalit. Mapalad ang 3, 18, 25, 36, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agni-Agni-Om.” Violet at beige ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Ang proyektong binabalak ay matutupad kung ito ay may kaugnayan sa kapaskuhan at sa nalalapit na Undas. Ngayon pa lang ilista na ang mga gawaing mapagkakakitaan. Sa ganyang paraan, kikita ka na, magiging happy pa ang Christmas ng buong mag-anak. Mapalad ang 6, 15, 24, 39, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Rama-Om.” Red at Green ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kung gumaganda ang kinikita sa ngayon, mas mainam kung ngayon pa lang paghahandaan mo na ang iyong pagtanda. Mahirap umasa sa mga anak. Sa pag-ibig, habang malakas pa kayo ng iyong kasuyo iplano na ang retirement age. Mapalad ang 6, 18, 27, 33, 38 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Ke-Balam.” Blue at lilac ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa sariling diskarte ka uunlad! Walang mangyayari sa pamamasukan na sobrang liit lang ng kinikita. Magsimula ka ng sariling negosyo sa maliit na puhunan. Sa pag-ibig, pagsabihan ang kasuyong tatamad-tamad, i-encourage siyang mag isip ng dagdag na pagkakakitaan. Mapalad ang 7, 14, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Purana-Manu-Diayana-Om.” Gray at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Wag patulan ang isang kasamahang atribida, sisirain lang nya ang araw mo! Ituloy ang dati ng ginagawang pagsisimba at pagiging madasalin. Sa pag-ibig, sa kasuyo ikuwento ang lahat ng sama ng loob, siya ang higit na uunawa at sisimpatsa sa iyo. Mapalad ng 1, 11, 16, 25, 34, at 48, Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nakiel-Kedemel-Om.” Yellow at purple ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Ire-charge ang enerhiya upang maiwasan ang karamdaman. Sa mga lugar na malapit sa nature isama ang kasuyo kayo ay mamasyal. Kapag naging masarap na ang iyong pakiramdam, may darating na dagdag pang pagkakakitaan. Mapalad ang 2, 11, 20, 29, 38, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Yasoda-Om.” Green at orange ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Iwasang mawili sa pagkain at puro pagpe-facebook na lang ang pinagkakaabalahan, makakasama iyan sa iyong kalusugan. Magsimula ng mag-exercise upang wag kang tumanda. Sa gawaing may kaugnayan sa pagpapaganda, mas maraming suwerte at magagandang kapalarang mararansan. Mapalad ang 6, 18, 27, 33, 36, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Me-Padme-Om.” Blue at red ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Ang mga problemang dumarating ay lilipas din. Sa pinansyal, ngayon pa lang paalalahanan na ang sarili na hindi dapat ubusin ang pera para sa magarbong handaan sa iyong nalalapit na kaarawan. Alalahanin mong malapit na ang pasko na siyang dapat na paglaanan ng budget. Mapalad ang 3, 18, 24, 36, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Omni-Fitel-Omni-Om.” Maroon at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Silver bells ang magandang isabit sa harap ng bahay. Sa ganyang pandisplay, susuwertehin ka sa salapi at sa love life. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yaksha-Raga-Kashta-Om.” Bukod sa silver mapalad din ang gold.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Wag malungkot habang hindi pa naman sumasapit ang pasko. Sa paskong darating magiging happy din ang iyong love life. Sa pinansyal, bukod sa masayang pag-ibig malaking halaga ng salapi ang darating. Mapalad ang 7, 18, 27, 33, 40 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Siddhi-Baguna-Om.” Yellow at beige ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Iwasan ang labis na pagtulong sa kaibigan. Sa bandang huli kung sino pa ang tinulungan mo mapapasama ka pa sa kanya. Ganon talaga ang mga tao “likas na masama ang ugali!” Sa pag-ibig, isa lang ang dapat pagkatiwalaan at mahalin ng lubos – ang kasuyo mong Gemini. Mapalad ang 4, 17, 28, 34, 38 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Ava-Yara-Salve-Om”. Blue at red ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Salapi ang dapat pahalagahan. Gumising ng maaga, at isulat sa malinis na notebook ang mga paraan upang madagdagan ang kinikita lalo na sa panahong ito ng Holiday Season. Sa pag-ibig, ipaliwanag sa minamahal ang kahalagahan ng pagnenegosyo ngayong nalalapit na ang kapaskuhan, Mapalad ang 6, 15, 27, 42, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Varuna-Beeja-Om.” White at lilac ang buenas

