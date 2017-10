Mariel mahihirapang kunin ang suporta ng Pinoy sa Miss Int’l By Cristy Fermin Bandera

PALAGING mapagbigay ng suporta ang ating mga kababayan sa mga kinatawan ng ating bansa sa mga international competition. Sa larangan man ng palakasan at pagandahan ay palaging nandiyan lang ang matinding suporta ng mga Pilipino sa kanilang mga kalahi. Pero kapansin-pansin na naging maramot ang mga kababayan natin sa parating na labang haharapin ni Mariel de Leon. Siya ang makikipagpukpukan para sa titulong Miss International. Maiintindihan naman kung bakit. May pinanggagalingan ang malamig na pagtangkilik sa kanya ng mga kababayan natin. Mahilig kasing makisawsaw sa maraming isyu ang dalaga, mema ang tawag sa kanya ng mas nakararami, me masabi lang. Pero pasasaan ba’t kapag nasa gitna na ng labanan si Mariel ay lalambot na rin ang puso para sa kanya ng mga kababayan natin. Isasantabi muna ng mga Pinoy ang kanilang pagkainis sa dalaga, suporta na ang papalit, ‘yun ang naturalesa ng mga Pinoy.

