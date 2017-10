Malditang aktres ipinahiya ang lalaking pinaakyat sa stage habang nagpe-perform By Cristy Fermin Bandera



INIS na inis ang isang show promoter sa isang kilalang female personality na inimbitahan nito para sa isang provincial show. Nu’n napatunayan ng nang-imbita na totoo pala ang mga kuwento ng kamalditahan ng young actress. Dalawang beses lang daw nitong narinig ang boses ng young actress sa kabuuan ng kanilang pagsasama sa malayong show. Parang tamad na tamad daw magsalita ang babaeng personalidad. Kuwento ng aming source, “Siya ang ipinalit ng show promoter sa totoong gusto ng taumbayan dahil hindi available ‘yung isa. Mas mababa ang talent fee niya, malayo sa TF ng hindi nakuha, nakatipid nang malaki ang show promoter. “Pero hindi siya nakatipid sa pasensya, dahil totoo raw palang maldita ang ipinampalit niyang young actress, walang kasingsuplada. Hindi lang daw palaging nakasimangot ang girl, wala pang kagana-ganang kausap. “Twice lang niyang narinig ang boses ng inimporta niyang artista, nu’ng sabihin niya na pang-finale ang girl sa show, sumagot daw naman sa kanya ang hitad. Isang walang kagana-ganang okey lang ang sinabi ng malditang young actress. “Ang huling pagkarinig niya sa boses ng girl, e, nu’ng sabihin niya na mag-standby na siya sa backstage dahil malapit na siyang sumalang. Isang wagas at walang kagana-ganang okey uli ang isinagot sa kanya ng young actress. “Bukod du’n, e, wala na, hindi na niya narinig pa uli ang boses ng young actress na parang pipi. Kung hindi lang daw alam ng show promoter na nakapagsasalita siya, e, baka nga pagdudahan niyang pipi at bingi pala ang inimbitahan niyang young actress sa fiesta!” humahalakhak na kuwento ng aming impormante. Sobrang pagod at puyat daw siguro ang female personality kaya siya ganu’n katamad magsalita. Nu’ng sumalang na ang girl bilang pinakahuling personalidad sa show ay nagtaray rin siya nang kumuha ng isang bagets na lalaki mula sa audience. “Wala siyang sinasanto! Sabi ba naman niya sa pinili niyang bagets na umakyat sa stage, ‘Bakit gabing-gabi na, e, amoy araw ka pa? Naliligo ka ba?’ Maldita talaga ang babaeng ‘yun! Super-rich siya sa kasupladahan, kaya hanggang diyan na lang ang popularity niya,” pagtatapos ng aming impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kailangan n’yo pa ba ng clue tungkol sa simangutera at malditang young actress na itey?

