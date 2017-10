Horoscope, October 25, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Habang lumalapit ang kapaskuhan, higit sa inaasahan ang makakamit! Biglang madodoble ang kinikita. Sa pag-ibig, sopresa ang magaganap, may napakasarap na romansang mararanasan. Mapalad ang 1, 10, 22, 34, 46, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Bhama-Aum-Yoti.” Yellow at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Wag biglain ang anumang desisyon! May babala na sa sobrang pagmamadali ay mawawalan ka na naman ng malaking halaga. Sa pinansyal “slowly but surely” ang dapat. Sa pag-ibig, tuloy ang pakikipagrelasyon sa kasuyong Sagittarius. Mapalad 3, 6, 18, 27, 33, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohan-Om-Karan” Blue at beige ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa pinansyal, upang umunlad at yumaman, tapusing mabilis ang anomang nasimulan. Sa pag-ibig, wag hawahan ang kasuyo ng katamaran, ipakita sa kanya na masipag ka at masikap sa buhay upang mas madali kayong umunlad. Mapalad ang 4, 16, 25, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Arjuna-Om.” Red at lilac ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Laging maglagay ng old coins sa bulsa. Ang pampasuwerteng iyan ang hahatak ng maraming-maraming pera. Sa pag-ibig, kung reregaluhan ka ng kasuyo ng silver na alahas, mas lalo kang susuwertehin. Mapalad ang 5, 8, 23, 29, 34 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ghoh-Phalah-Goh.” Blue at silver ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa malayong lugar, malaking halaga ng salapi ang kikitain! Tama ang mungkahi ng kasuyo, posible nga kayong makapag-abroad na dalawa at kapag sinusuwerte sa ibang bansa maisasama pa ang buong pamilya. Mapalad ang 9, 14, 27, 32, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Yosoda-Om.” Green at magenta ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Wag magpatangay sa magastos na pagdiriwang ng Halloween. Tipid pa rin ang kailangan para sa kinabukasan ng pamilya. Sa pag-ibig, malaki ang maitutulong mo upang malimitahan ang ugaling pagiging magastos ang kasuyong Sagittarius. Mapalad ang 6, 18, 27, 37, 45, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-Weh.” Purple at maroon ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Ngayong pa lang ay paghandaan na ang kapaskuhan, simulan ang paglilinis ng bahay at bakuran. Isupot at ibenta ang mga abubot na matagal ng nakaimbak. Sa aliwalas at malinis na kapaligiran, lalong susuwertehin at liligaya ang buhay. Mapalad ang 2, 7, 25, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Regama-Om.” Green at pink ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Upang wag agad maubos ang pera, iwasang bumili ng mga bagay na walang kabuluhan at paglipas ng mga araw ay nagiging kalat lang. Sa pag-ibig, wag pakialaman ang kasuyo magsasawa din yan sa mali niyang ginagawa. Mapalad ang 3, 18, 27, 30, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Pad-Me-Om.” Blue at lilac ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Kung marami kang biyaya na natatanggap, magpasalamat ka. Kapag laging nagpapasalamat, tuloy-tuloy ang dating ng suwerte. Sa pag-ibig, habang nag-aamoy simoy kapaskuhan na ang kapaligiran patuloy sa pag-init ang pakikipagrelasyon sa kasuyong Cancer. Mapalad ang 2, 16, 25, 29, 37 at 49., Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agla-Aum.” Green at red ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa pinansyal, mag-isip ka na kung saan magandang mag-shopping at mamili para sa pangregalo sa darating na Pasko. Sa susunod na buwan, unti-unti na uling dadami ang pera. Sa pag-ibig, unawain ang kasuyong sumpungin kaysa mag-away na naman kayo. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 28 at 35. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dab-Bra.” Red at beige ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi ka na nadala? Bakit nakipagdiskusyon ka na naman sa mga taong makikitid ang utak? Wala kang mapapala sa kanila, ipapahamak ka lang nila. Sa pag-ibig at pinansyal, ito ang tamang panahon upang lubos na bigyang pansin ang mga gawaing may kaugnayan sa pagkakaperahan. Mapalad ang 1, 8, 22, 31, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Rama-Om.” Blue at white ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Hindi uubra ang bait, ang pagiging mabait ay hindi nagpapayaman. Mainam din ang hindi masyadong mabait para hindi ka mauto. Sa pag-ibig, isang tao lang ang dapat mong pakitaan ng tunay na kabaitan – ang kasuyong Gemini. Mapalad ang 4, 7, 16, 25, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bhanah-Dhosya-Om.” Black at pink ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Wag mag-aksaya ng oras. Kumilos nang kumilos hanggang sa lumago nang lumago ang kabuhayan. Pinapanood ka ng langit at ito ang araw na magbubunga na ang lahat ng iyong paghihirap– kikita ng malaking halaga at sa pag ibig habang buhay ka ng liligaya. Mapalad ang 2, 16, 24, 35, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om.” Red at violet ang buenas.