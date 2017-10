Horoscope, October 24, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Kakaibang pag-ibig ang mararanasan. Mag-ingat sa immoral pero nakakikilig na relasyon. Sa pinansiyal, unti-unting aangat ang graph ng pag-unlad sa aspetong pananalapi habang lumalapit ang kapaskuhan. Mapalad ang 6, 15, 27, 37, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Atma-Avidya-Aroha”. Red at yellow ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Fire o init ang elementong taglay ng Aries. Ang negosyong kandila ang mag-aangat ng kabuhayan patungo sa pag-unlad ngayong Halloween Season. Sa pag-ibig tuloy ang masayang pakikipa-relasyon sa isang Leo. Mapalad ang 9, 18, 27, 33, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Kaleneha-Mahata-Nastah.” Pink at blue ang buenas

Taurus – (April 20-May 20) — Sa pinansiyal, ngitian ang mga kliyente at kakilala, sila ang magpapalago ng iyong kabuhayan. Sa pag-ibig, patawarin ang kasuyo na malimit magkasalan. Mapalad ang 4, 16, 25, 22, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Mohah-Mokah-Yotah.” Purple at beige ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Hindi masamang humingi ng tulong! Kung sadyang nagigipit humini ng tulong sa isang Aquarius, hindi ka nya kayang tanggihan. Sa pag-ibig, sabihin sa kasuyo ang iyong mga dinadalang alalahanin, malaki ang maitutulong nya. Mapalad ang 5, 7, 15, 21, 32 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Trik-Padha-Vik-Bhuti.” Orange at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Ang dagdag na suwerte at kaligayan ay matatagpuan sa pagtulong sa kapwa. Tulungan ang isang ka-dugo nangangailangan upang lalo kang suwertehin sa aspetong pang-pinansyal. Sa pag-ibig, naiinip nang naghihitay ang isang Capricorn, pagbigyan mo na siya. Mapalad ang 3, 7, 8, 26, 29 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum.” Green at yellow ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Tama ang naisip mong maglakbay. Sa ibayong dagat may magandang kapalarang naghihintay. Sa pananalapi, higit kang kikita ng malaking halaga sa pangingibang bansa. Sa pag-ibig, sa abroad makikilala ang iyong true love. Mapalad ang 1, 4, 13, 22, 28, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Saguna-Satura-Sahatma.” Gold at white ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Isang maikli ang buhok at cute ang magbibigay sa iyo ng magandang kapalaran. Siya rin ang mahiwagang nilalang na lulutas sa iyong mga problema. Sa pag-ibig, kung paiiklian ang buhok higit kang magiging kaakit-akit. Mapalad ang 5, 14, 23, 37, 39 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Karma-Yoga-Karma-Ashana.” Silver at red ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Isang kaibigang may hatid na mabuting balita, isososyo ka niya sa isang produktong magpapaangat sa iyong kabuhayan – sunggaban ang minsang pagkakataon! Sa pag-ibig, isang dating kakakilala ang lihim mong makakarelasyon. Matamis at masarap na ugnayan ang mabubuo. Mapalad ang 2, 17, 29, 39, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Veda-Visnu-Vidya.” Orange at green ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pananalapi, lalong uunlad ang kabuhayan kung iiwasan ang kaimmoralan. Sa pag-ibig, kasabay ng pag unlad ng kabuhayan, may darating na isang tapat at pang habang buhay na relasyon. Mapalad ang 1, 18, 24, 33, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Krisna-Rama-Rama.” Red at blue ang buenas

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Mag-alaga ka ng kahit na anong uri ng hayop upang suwertehin. Sa negosyo, mag-display ng larawan ng kahit anong hayop sa iyong business site. Sa pag-ibig, regaluhan ang kasuyo ng isang kuwintas na may desenyong ibon. Mapalad ang 6, 15, 23, 26, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Naikarma-Nirguna-Naraya.” Pink at green ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi mo maiiwas ang pagtaba at pagtaas ng timbang. Kahit umiwas ka pa sa pag-kain, dahil ang pagtanda at pagtaas ng timbang ay kasabay din ang pag unlad ng kabuhayan. Mapalad ang 3, 7, 18, 27, 33 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Beauty is in the eye of the beholder.” Red at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Hindi ang panlabas na anyo ang nagpapaligaya, bagkus nasa looban ng puso! Sa pag-ibig iwasang humanga sa mga magagandang babae o sa mga magagandang lalaki, kabiguanh lang ang mahihita mo sa kanila. Sa pinansyal, tama ka aanihin mo ang maraming-maraming pera, kung bokya pa rin sa pag-ibig. Mapalad ang 3, 21, 18, 24, 33 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Om-Krato-Om-Joviyo.” Blue at brown ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Gawing mabilis at may konsentrasyon ang mga bagay na iniisip mo, upang ikaw ay umunlad. Sa pag-ibig, isa isantabi mo na ang puso, sa panahon ngayon salapi ang higit na mas mahalaga at dapat pahalagahan. Mapalad ang 1, 14, 19, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Pera-pera lang, Walang personalan!” Mint green at red ang buenas.