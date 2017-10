Ayokong ini-stress ang sarili ko kaya hindi ko dinadala sa bahay ang trabaho!- Piolo

“AYOKO ng stress sa bahay!” ‘Yan ang naging pahayag ng Ultimate Heartthrob na si Piolo Pascual nang tanungin kung bakit hanggang ngayon ay looking fresh at batambata pa ring tingnan.

In fairness, sa kabila ng mga kenagahang ikinakabit sa pangalan ni Papa P, nananatili pa rin ang pagmamahal at paghanga ng madlang pipol sa kanya. Pangalan pa lang niya ang naririnig, kinikilig na ang mga girls and gays na nagpapantasya sa kanya.

Box-office records, certified music hits, sandamakmak na endorserments, ‘yan ang hindi matatawarang mga accomplishment ni Papa P na itinuturing din Dream Boy ng halos lahat na yata ng kababaihan, mapa-single ladies

man o certified momshies.

Pero sa kabila nga ng kanyang mga napatunayan sa industriya ng showbiz, may isang side si Piolo na hindi pa alam ng publiko. Paminsan-minsan pala ay nais lang niya ang tahimik at relax na buhay.

“I’ve learned to not take my work home. Iniiwan ko sa set. Pagkatapos magtrabaho, uuwi ako sa bahay. Wala akong stress. Hindi ko ini-stress ang sarili ko,” aniya.

Kaya naman kapag nasa bahay lang siya, mas makikita raw ang isang Piolo Pascual na easy life lang. Kapag may time at ginaganahan, gustung-gusto raw niyang magluto. Isa pala sa paborito n’yang comfort food ay corned beef.

“Kapag nasa bahay lang ako, comfort food ko ‘to. Yung nailuluto ko. Gisa-gisa, konting sibuyas,” aniya. A certified foodie, hindi takot si Piolo na sumubok ng bago at puwedeng mas magustuhan lalo na ng panlasa niya. Kaya naman para kay Papa P, isang malaking blessing na maging ambassador ng Highlands Gold Corned Beef with Angus Beef.

Siyempre, hindi raw agad-agad tinanggap ni PJ ang nasabing endorsement, kailangang masubukan niya ito personally. Ayaw daw kasi niyang lokohin ang mga tao at hinding-hindi rin daw siya papayag sa false advertisement, “I’m happy when I tasted it. It is so good! It is something familiar yet new. I love its natural and superior beef taste!”

Sabi pa niya, “Walang bawal sa akin. I can eat anything. Malakas akong kumain, sobra. Kaya malakas akong magwork-out. Ayokong i-deprive ang sarili ko. For me, eating is a reward.”

Puring-puri naman ng mga taong nasa likod ng bagong commercial ni PJ para sa Highlands Gold Corned Beef dahil wala silang naging problema sa pakikipag-negotiate sa aktor. Bukod sa pagiging super professional, napakadali rin daw kausap nito. Sa totoo lang, maraming kumpanya ang nagpapatunay na ibag-iba si PJ sa ibang celebrities na napakahirap kausap.

Anyway, after ng blockbuster movie nila ni Toni Gonzaga, ang Last Night, sasabak na uli si Piolo sa bago niyang teleserye sa ABS-CBN kung saan makakasama niya sina Alessandra de Rossi, Empoy Marquez at Arci Muñoz.