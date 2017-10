Horoscope, October 23, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Kusang darami ang iyong pera. Kaya dapat na paabutin mo ito hanggang sa paskong darating at sa bagong taon. Sa pag-ibig, dahil paparating na ang kapaskuhan, lalo namang iinit ang pagmamahalan. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Jiva-Gosvami-Om.” Red at white ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Ito ang pinaka tamang pagkakataon upang daigin ang iba. Ituloy ang binabalak na negosyong may kaugnayan sa modernong teknolohiya. Sa pag-ibig pagtsagaan ang kasuyong Leo, kaysa manatiling zero ang love life. Mapalad ang 6, 18, 27, 34, 38 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Name-Narada-Name-Nirayana”. Orange at maroon ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Disiplinahin ang sarili upang lumusog at sumeksi. Iwasan ang katakawan upang hindi masyadong lumubo ang katawan. Sa pag-ibig at salapi, kasaganaan at maligayang relasyo ang hatid ng isang Virgo. Mapalad ang 4, 13, 15, 24, 31, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Durate-Rebus.” Lilac at pink ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Hindi dapat ubusin ang araw sa labis na pagsasaya, maglaan ng oras sa pagbubulay-bulay at panalangin. Sa pagtulong sa kapwa, lalong gaganda ang kapalaran lalo na sa pag-ibig at aspetong pinansyal. Mapalad ang 5, 14, 28, 32, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Ne-Pad-Me-Om.” Silver at green ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Sa pagdadalawang isip mabibigo ka. Kikita ng malaking halaga kung ipapatupad agad ang anomang unang pumasok sa isipan. Sa pag-ibig, wag pag-alinlanganan ang pagmamahal ng kasuyong Scorpio. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Ke-Balam.” Orange at purple ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Ingatan ang natitirang salapi. ‘Wag kang gastos ng gastos ng walang kabuluhan. Sa bawat naitatabing pera, himigop ito ng enerhiya, kaya dadami pa siya ng dadami at madodoble. Sa pag-ibig, ipatago ang hawak na pera sa kasuyong kuripot. Mapalad ang 7, 10, 28, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Minna-Om-Galla-Om.” Yellow at black ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Bigyan ng ultimatum ang iyong sarili, upang magkaroon ng direksyon ang buhay. Unahing tapusin ang mga bagay na pagkakaperahan. Sa pag-ibig, ipaunawa sa kasuyo na kailangan nyo ng yumaman! Mapalad ang 3, 15, 27, 33, 42, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sarva-Om-Dushta.” Purple at green ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Sa pag-ibig bagong istilo ng pakikipagromansahan ang dapat, upang muling uminit ang pagmamahalan. Sa pinansyal, mentras active ang sexual life lalo namang gagaang ang pasok ng pera at materyal na bagay. Mapalad ang 3, 18, 27, 33, 39, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Gita-Om.” Pink at lilac ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — Hindi darating ang suwerte kung puro hintay lang ang iyong ginagawa. Damihan ang pagkilos na may kaugnayan sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig, ipagpatuloy ang matsagang pakikipag-bolahan sa kasuyong nagpapa-hard to get. Mapalad ang 1, 7, 25, 32, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Sator-Arepo-Tenet-Opera.” Silver at orange ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Mag-ipon ng maraming pera sapagkat ang salapi ay makapangyarihan. Kapag marami kang salapi ang lahat ay iyong mapapasunod. Sa pag-ibig ngayong nalalapit na pasko pera ang magdudulot ng kaligayahan sa inyong pamilya. Mapalad ang 5, 16, 25, 32, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Mira-Miraculum.” Black at emerald green ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Kahit mahilig kumontra ang kasuyo hindi dapat i-itsapuwera ang kanyang mungkahi. Ano ang malay mo dahil sa pagsunod sa suwestyon ng kasuyo siya pa ang maging daan upang lalo kayong yumaman. Mapalad ang 3, 12, 18, 33, 41, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Omne-Venit.” Beige at maroon ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa pinansyal, kung kailan ka walang-wala biglang dating ang napakalaking halaga ng salapi. Sa pag-ibig, mag-ingat may babala ng isang immoral na relasyon. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 40 at 49. Mahigawa mong mantra: “Aum-Agiel-Om.” Red at yellow ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Upang mas madaling matupad ang mga pangarap isulat sa papel at ipaskel sa mga lugar na madalas mong makita. Sa ganyang paraan five years from now, kusang matutupad ang mga mga pangarap na isinulat mo sa papel. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Om.” Green at blue ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.