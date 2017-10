Helen Gamboa sa relasyon nila ni Tito Sen: Siguro ito na yung tinatawag na forever!

KUNG may isang showbiz couple na masasabing sing-tibay ng bato talaga ang pagsasama hanggang ngayon, yan ay walang iba kundi sina Sen. Tito Sotto at Helen Gamboa.

Ayon sa veteran actress, hindi naman daw perfect ang married life nila ni Tito Sen, tulad ng ibang mag-asawa dumaraan din sila sa mga challenges ng buhay pero dahil mahal at nirerespeto nila ang isa’t isa napagtatagumpayan nila ang kahit anong pagsubok na dumarating.

Sa taping ng GMA Telebabad series na Super Ma’am na pinagbibidahan ng inaanak niya sa kasal na si Marian Rivera, natanong kung ano talaga ang sikreto nila ni Tito Sen para mapanatili ang kanilang masarap na pagsasama.

“She adores me!” ang natatawang tugon ni Ms. Helen. Dugtong niya, “Siguro the love that we have for each other is what they call forever.”

Isa rin marahil sa rason kung bakit baliw na baliw pa rin si Tito Sen sa kanyang misis ay dahil sa galing nito sa pagluluto. In fairness, talagang spoiled pa rin ang senador sa kanyang asawa pagdating sa pagkain. Si Ms. Helen pa rin daw ang nagpi-prepare ng food ni Tito Sen until now.

At dahil halos araw-araw ngang magkasama ang veteran actress at si Marian sa taping ng Super Ma’am tiyak na marami rin siyang naise-share ng tips at advice sa kanyang inaanak para mas maging masarap at exciting ang pagsasama nito at ng asawang si Dingdong Dantes.

Samantala, natanong din ang magaling na aktres tungkol sa planong pagpasok ni Dingdong sa politika. At dahil super close nga sila ni Marian, humihingi ba ng payo ang Kapuso Primetime Queen kung paano ang maging isang politician’s wife.

“Siguro ang mangyayari, isu-support ko kung ano ang endeavor niya at kung ano ang iisipin niya (Dingdong) for our kababayan and so with Marian, I can give her some tips also.

“It depends kung ano ang topic, kung ano ang kakailanganin. Kasi naman sa politics, you have to be yourself. You have to be natural. Hindi naman puwede ‘yung magpu-put-on ka. When you’re talking about your kababayan, kailangan maging totoo ka,” sey ni Ms. Helen.

Sa pagiging exposed sa politics, aniya wala namang pinagkaiba rito showbiz. Hindi na rin daw siya affected kapag may mga isyung kinasasangkutan si Tito Sen at naba-bash ang asawa.

“Hindi na, kasi that’s what you call politics, ganu’n talaga. May mangba-bash. You cannot please everybody. Some will like you, some don’t,” aniya pa.

q q q

Going back sa Super Ma’am, si Ms. Helen nga ang gumaganap na lola ni Marian sa fantaserye at masasabi niyang napakaganda ng samahan nila sa set. Para na raw silang isang tunay na pamilya kapag may taping.

In fairness, super lucky ang mga katrabaho ng beteranang aktres sa Super Ma’am dahil bukod sa mga payong isine-share niya sa mga ito, nakakatikim din sila ng mga masasarap na putaheng niluluto niya at dinadala sa set.

q q q

Speaking of Marian, dream pa rin niya na sana’y magkita sina Super Ma’am at Alyas Robin Hood sa GMA Telebabad. Wish niya na magawan ng paraan ng GMA na maka-crossover si SM sa serye ni Dingdong na ARH 2.

Siguradong ikatutuwa raw ng DongYan fans ang pagkikita nina Super Ma’am at Alyas Robin Hood bilang mga bagong superhero ng bayan. Kahit daw isa o dalawang episodes lang ang ilaan sa dalawang primetime superhero ay okay na okay na sa kanya.

“Para kasing ang saya lang tingnan na magkita sina SM at ARH. Tapos sabay nilang pupuksain ang mga kalaban. Sana matuloy, wala namang masamang mangarap di ba?” chika ni Marian.