Bansuting aktor hari ng kaangasan, bobo namang umarte By Cristy Fermin

MAY kaya raw naman pala sa buhay ang isang male personality ayon sa kanyang mga katrabaho. Kayabangan. ‘Yun ang meron siya, hindi karangyaan sa buhay, kayabangan talaga. Maraming hindi nagkakagusto sa kanyang ugali na para bang siya na ang pinakamagaling na aktor sa balat ng lupa. Parang gusto niyang ipamukha sa kanyang mga kapwa artista na hindi niya mismo kailangang magtrabaho para lang siya mabuhay. Kuwento ng isang source na maraming alam na kuwento tungkol sa aktor, “Naku, bukod sa mayabang at maangas na ang taong ‘yun, e, wala pa siyang utang na loob! Naikot na kaya niya ang lahat ng network, nakapag-full circle na siya! “At sa lahat ng mga pinagdaanan niyang istasyon, e, wala kang maririnig na magagandang salita tungkol sa kanya. Puro ang kayabangan niya ang sentro ng kuwentuhan kapag siya na ang involved. “Nagkataon lang naman na may itsura siya, pero pagdating sa pag-arte, e, usung-uso siya pagdating ng Christmas! Hamonado siya, ‘no! “Hindi siya magaling umarte, malapit na ngang duguin ang isang lady director nu’ng hawakan siya sa isang serye! Nakakailang takes na siya, e , hindi pa rin niya makuha-kuha ang acting na hinihingi ni direk sa kanya! “Kaya ang ending, kinatay na lang ang eksena, puro reaction shots na lang niya ang natira. Kaya huwag siyang maangas, kapos na nga siya sa talent, e, kapos pa siya sa height!” mataray na kuwento ng aming impormante. May ugali pa kuno ang male personality na ito na parang may sariling mundo, ayaw makipagkuwentuhan sa mga kapwa niya artista, basta nandu’n lang siya sa tent na pahingahan niya kapag wala siyang take. “Sa biglang tingin, e, sasabihin mo, siguro, nag-i-internalize siya para sa mga susunod niyang eksena, di ba? Pero waley, ayaw lang niyang makisalamuha sa mga kasamahan niya dahil ang tingin nga niya sa sarili niya, e, iba siya sa iba. “Naku, magtigil siya, magpatangkad na muna siya bago siya magmaangas d’yan! Kundi pa isang dangkal lang ang layo niya sa lupa, magtigil nga siya!” pagtatapos ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilalang-kilala n’yo kung sino ang maangas na aktor na ito na ex ng isang young actress na hindi rin nakatagal sa ugali niya, sa true lang!

