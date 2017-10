Marian sagana sa gatas ng ina: Kaya napakaswerte ni Zia! By Jun Nardo Bandera

WALANG halong plastikan ang nabuong friendship kina Marian Rivera at Kim Domingo mula nang magsimula ang series nilang Super Ma’am. Nagpapasahan pa nga sila ng personal messages kaya hindi dapat pagdudahan ang closeness nila. “Nakakatuwa nga kasi hindi siya athletic. So may pagkakataon na nahihirapan siya sa fight scenes. Nakikita ko, tinatiyaga niya ‘yung mga fight. Inaaral niyang mabuti. So nakikita ko ‘yung willingness niya kung gaano ka-dedicated sa trabaho. “Importante sa akin ‘yon na dedicated ang isang tao sa trabaho. Saka magaan sa set namin. Pag nakita ninyo ‘yung bonding, iba ang rapport namin,” pahayag ni Marian sa huling interview ng press.

Hindi ba naman siya nabibigatan sa boobs ni Kim? “Hindi naman ako ang nagdadala! May sarili naman ako! Ha! Ha! Ha! May gatas pa nga! At kahit anong mangyari sa boobs ko, at least, nabubuhay ko ang anak ko diyan!” rason ni Yan. Dumedede pa rin daw sa kanya ang anak na si Zia. “Sa anak ko lang ‘yan. Pero hindi ko lang alam pag tulog na ako! Chos! Ha! Ha! Ha!” bulalas ng GMA Primetime Queen. “Ang dami pa! Pag pinipindot ko, tumatalsik pa! ‘Diyos ko, anak, pinagpala ka!’” dagdag ni Marian. Komo humatataw siya sa action scenes sa SM, tiklop muna siya sa pagbubuntis. Kaya nga kung matatapos na ang serye niya, feel niyang gawin ang sitcom nila ni Dingdong Dantes na matagal nang plano ng GMA. “At least, kahit mabuntis ako habang may sitcom, magaan lang ang trabaho ko. Kini-claim ko talagang mabuntis uli! Ha! Ha! Ha!” deklara ni Yan. Promise naman ni Marian, marami pang dapat abangan ang mga manonood sa primetime series nilang Super Ma’am, lalo na ngayong magbabago na rin ang kanyang costume. Kasaman pa rin nila sa serye sina Ms. Helen Gamboa, Matthias Rhoads, Jerald Napoles at marami pang iba.

