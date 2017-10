Female celeb na sikat sa buong universe mas masahol pa sa ahas kung makalingkis sa bf By Cristy Fermin Bandera

SOBRANG selosa. Sobrang insecure. Sobrang inlabey sa kanyang boyfriend. Ganu’n kung ilarawan ng mga nakakakilala sa kanya ang isang magandang babaeng may putong na korona sa ulo. Nagtataka ang kanyang mga kakilala kung bakit kailangan pa niyang magkaganu’n samantalang meron na nga siyang titulo? Bakit daw sobrang higpit at selosa niya, samantalang may ganda naman siyang maipagmamalaki, bukod pa sa kilalang-kilala siya sa buong mundo? Nakakalokang kuwento ng isang source, “Minsan, inimbitahan silang dalawa ng mga Pinoy sa ibang bansa sa isang malaking party. Dumating naman sila. “Kaya lang, napansin ng mga kababayan natin na parang palaging nakalingkis na sawa ang girl sa kanyang boyfriend! Ayaw niyang humiwalay, kahit jingle na jingle na siya, e, ayaw niyang mag-CR! “Takot na takot siyang iwan muna ang boyfriend niya, nag-aalala siguro ang girl na baka pagtalikod niya, e, biglang may lumapit sa guy at makipagkilala. ‘Yun ang worry ng insecure na girl! “Ayaw niya talagang humiwalay sa lalaki, napaka-TH niya, kukuha lang ng iinumin ang lalaki, nakasiksik pa rin siya. Ano ba ‘yun?” natatawang kuwento ng aming impormante. Dahil du’n ay sumosobra naman ang pagka-feeling guwapo ng kanyang boyfriend. Guwapo naman talaga ito, talagang pagpipistahan ng mga becki at kababaihan, ‘yun ang ikinababahala ng babaeng may korona sa ulo. “Wala siyang tiwala sa sarili niya. Sa ganda niyang ‘yun, sa kasikatan niya na kalat na kalat sa buong universe, e, inaapuntahan pa siya ng insecurity? Kunsabagay, kilala naman kasi sa pagiging playboy ang boyfriend niya, ‘yun siguro ang ikinatatakot niya! “Naku, ‘no! Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday, Jon at Ching Bautista Silverio, pakisabihan n’yo nga ang babaeng ‘yan na please watch her back!” pagtatapos ng aming source na nakataas ang kilay sa 20th floor.

