Dennis umaasang si Jennylyn na nga ang ‘forever’

WALA pang planong mag-propose si Dennis Trillo sa kanyang girlfriend na si Jennylyn Mercado at wala pa raw talaga sa top priorities nila ang magpakasal.

Ayon sa Kapuso Drama King, umaasa siya na si Jennylyn na nga ang kanyang “forever” at maligaya siya na nabigyan ng second chance ang kanilang pagmamahalan. Pero sa ngayon daw ay wala pa talaga sa isip nila ang bumuo ng sariling pamilya.

Nakachika ng ilang members ng entertainment press si Dennis sa solo presscon niya para sa bagong teleserye ng GMA, ang sexy-comedy-drama na The One That Got Away, ang mala-Sex And The City na tema kung saan makakatambal niya ang tatlong Kapuso female stars na sina Lovi Poe, Max Collins at Rhian Ramos.

Kuwento pa ni Dennis, ine-enjoy lang muna nila ni Jen ang kanilang relasyon at tutok muna sa kani-kanilang showbiz career. Sey pa ng Kapuso actor, ayaw din nilang makiuso sa sunud-sunod na marriage proposal sa showbiz, ang mahalaga raw ngayon ay going strong ang relationship nila ni Jennylyn.

“Hindi naman kami nape-pressure, kasi kung mangyari man ‘yun pareho naming ginusto at hindi napilitan lang dahil sa pressure,” sey pa ni Dennis kasabay ng pagsasabing nakikita na rin naman niya si Jen bilang kanyang partner for life.

Speaking of The One That Got Away, pahinga muna si Dennis sa heavy drama at fantaserye, dahil dito sa bago niyang serye, magpapakilig naman ang aktor at muling mapapasabak sa pagpapaseksi lalo na’t tatlong nagseseksihang girls ang makakasama niya.

Huling napanood si Dennis sa Mulawin vs. Ravena kung saan napasabak siya sa aksyon at drama, kaya excited na siyang mag-taping para sa bagong sexy romcom-fashion serye ng GMA.

Gagampanan niya rito ang karakter ni Liam na naging ex boyfriend nina Zoe (Rhian), Darcy (Max) at Alex (Lovi).

Isa siyang smart and handsome entrepreneur na galing sa rich family at nakatira sa ancestral home kasama ang kanyang yaya. He likes all things na vintage bukod pa sa pagiging animal-lover. At type na type niya ang babaeng may sense of humor na common trait ng kanyang mga ex lover na sina Zoe, Darcy at Alex.

Magkakaroon ng big twist ang kuwento nang ma-comatose si Liam at magkita-kita sa ospital ang kanyang tatlong ex. Dito na magsisimula ang mga nakakaloka at nakaka-excite na eksena sa pagitan ng apat na major characters sa serye.

Ito’y sa ilalim ng direksyon ni Maryo J. delos Reyes. Siguradong makaka-relate kayong lahat sa kuwento at mga karakter sa bagong seryeng ito ng GMA. Kaya kung may feelings ka pa para sa iyong The One That Got Away, abangan n’yo na lang ito very soon sa GMA Telebabad.

Bukod nga pala kay Dennis, ka-join din dito sina Jason Abalos, Ivan Dorschner at Migo Adecer.