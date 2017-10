Hamon ni Baron Geisler sa mga Pulis: Barilin n’yo ko, tokhangin n’yo na ‘ko! By Cristy Fermin Bandera

REHAB na talaga ang kailangang gawin uli ng mga nagmamahal kay Baron Geisler para hindi na siya nasasangkot sa kung anu-anong iskandalo kapag naaapektuhan na siya ng agua de pataranta. Wala nang naniniwala sa kanyang mga pangako dahil palagi namang napapako lang ang kanyang mga sinasabi, panay-panay ang pagsasabi niya na iiwas na siya sa alak at career na lang ang tututukan niya, pero ang lahat ng ‘yun ay nauuwi lang sa wala. Pero pinakamatindi ang pinakahuling iskandalong pinagbidahan ng aktor dahil ipinakita lang niya na wala na talaga siyang sinasanto kapag langung-lango na siya. Kapag walwal na ang aktor ay tahasan niya nang binabastos pati ang mga kapulisan. Nagpapabaril na nga siya, tokhangin na lang daw sana siya ng mga otoridad, tutal naman ay ganu’n ang mga kapulisan na may mag-tip lang o magsumbong tungkol sa isang tao ay tinotokhang na agad ng mga ito. Wala na siyang sinisino kapag sobra ang kanyang kalasingan, sasabihin niya ang kanyang gusto, babastusin niya kahit ang mga unipormado. Kulungan ang binagsakan ng magaling pa namang aktor dahil sa pang-iiskandalo niya sa isang bar. Ugaling-ugali kasi ni Baron ang panghahamon sa kahit sino kapag lasing na lasing na siya. Dati na siyang ipinasok sa rehabilitation center, hindi niya kinumpleto ang proseso dahil kaya na raw niyang magbago nang nasa labas siya, pero wala pa rin siyang kadala-dala.

