Gusto ko pa ng 3 anak, kaya pa naman ng katawan ko!- Marian ‘Super Ma’am’ pasok sa Top 10 ng Social Wit List By Ervin Santiago Bandera

SA KABILA ng pagiging busy sa kani-kanilang teleserye sa GMA, nakakapag-bonding pa rin naman ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera. Aminado ang Kapuso Primetime Queen na talagang nabawasan ang time nila ni Dingdong sa isa’t isa mula nang maging busy siya sa kanyang fantaseryeng Super Ma’am habang may Alyas Robin Hood 2 naman ang kanyang mister. Paano nga ba siya bumabawi kay Zia at kay Dingdong? “Kapag may time ako, ginagala ko talaga, pinapasyal ko talaga si Zia. Siguro kung makikita n’yo sa Instagram stories ko. Kung saan niya gusto talaga. Ang dami ko ngang kalmot-kalmot. Ang liliit nu’ng mga obstacles. Kung saan niya gusto, dun din ako sumusuot.” Birong tanong kay Marian, para kay Dingdong, “sumusuut-suot” din ba siya para makabawi sa asawa? “Darating naman ‘yun. Ha-hahaha! At saka, hindi naman kami nawawalan ng time. Palagi naman kaming nag-uusap na dalawa.” Pero aniya, mas maluwag na ngayon ang schedule ni Dingdong dahil tapos na ang pelikula niya sa Star Cinema na “Seven Sundays”. At proud na proud daw siya sa kanyang mister matapos mapanood ang movie. “Naku, sabi ko nga, worth it naman ang hindi natin pagkikita kasi ang ganda-ganda ng pelikula. Tinapos ko ‘yung movie (sa premiere night), si Dong umalis bumalik ng taping ng Alyas Robin Hood. Nakakatuwa nga, sabi niya kumusta ang pelikula. Sabi ko, ang ganda, parang ang gagaling niyong lahat, parang swak ‘yung characters sa bawat isa talaga. Sabi ko, worth it talaga, nakaka-proud. “Tapos nag-text siya, basta sa paningin mo magaling ako, okey na ko. Sabeeeh!!! Ang arte! Ha-hahaha!” kuwento pa ni Marian. Hirit pa ng Kapuso Queen, “At saka, ang sweet nu’n. Bago ako magpunta ng premiere night, nagpadala siya ng roses sa akin. Tapos pagbukas ko ng pinto, may rose siya. Sabi niya, 11 lang daw ‘yun. Hintayin ko raw ang pang-12. ‘Yun pala hawak niya. “May mga pa-ganu’n ang asawa ko. Ang arte-arte. Ha-hahaha! Siyempre, kinikilig naman ako!”

Kung si Marian ang masusunod, gusto niyang magkaroon pa ng tatlong anak, “Gusto ko kasi talaga ng marami, feeling ko naman kayang-kaya ko pa. Kaya sana biyayaan pa kami ni Dong.” Samantala, super happy naman si Marian at ang mga bossing ng GMA dahil napasama sa Top 10 ang Super Ma’am ng Social Wit List na inilabas noong Setyembre ng WorldScreen.com bilang Most Buzzed about new show sa social media. “Actually, nagulat din ako noong sinend sa akin ‘yan ng mga boss natin. Sabi nila, ‘Congratulations Yan!’ ‘Yung Super Ma’am nga raw ang isa sa pinapanood. Sabi ko, wow! Siyempre, thankful ako. Hindi naman palaging nangyayari ‘yan.” Sey ng mommy ni Zia, bonus na lang daw ang nakukuha nilang mataas na rating nitong mga nakaraang linggo. Ang pinaka-rewarding daw talaga para sa kanya ay kapag lumalabas siya, ang tawag na sa kanya ng mga tao ay Super Ma’am. “Nakakakilig ‘yun! At saka, nakikita ko ‘yung tina-tag ako ng mga Mommies at nanonood ang mga anak nila ng Super Ma’am. At least, may natutunan sila sa Super Ma’am at sabi ko nga, isa itong Super Ma’am sa puwedeng panoorin ni Zia at pinapanood ni Zia talaga,” aniya pa. Kahit na mahirap at talagang buwis-buhay ang ibang action scenes nila sa serye, enjoy pa rin daw si Marian kapag nasa taping ng Super Ma’am. Ang isa raw sa mga challenge ngayon sa kanya ay ang mga ginagawa niyang fight scenes nang naka-heels. Ibinalita rin ng misis ni Dingdong na magkakaroon na ng bagong costume si Super Ma’am kaya ‘yan daw ang abangan ng mga viewers. Napapanood pa rin ang Super Ma’am sa GMA Telebabad after 24 Oras. Ka-join pa rin sa cast sina Ms. Helen Gamboa, Al Tantay, Matthias Rhoads, Kim Domingo, Meg Imperial, Jerald Napoles at marami pang iba.

