Kinikilig sa may asawa na

DEAR Ateng Beth,

Good morning po. Taga-Bicol po ako. Tanong lang po sa kung anong dapat kong gawin sa lalaki na may asawa na pero nagkakagusto po sa akin? Wala na po akong asawa, patay na.

Sabi po ng lalaking ito sa akin ay mahal daw po niya ako pero hindi naman ako naniniwala. Pero, ano ba ang dapat kong gawin sa kanya? Salamat po.

Miss Bicol

Dear Miss Bicol,

Loka-loka ka rin, no? Hindi ka pala naniniwala sa sinasabi ng lalaking tinutukoy mo, e, bakit tinatanong mo pa sa akin ang kung ano ang dapat mong gawin?

Hahaha. Loka!

‘Yung totoo, kinikilig ka, no? At ang feeling mo ang haba-haba ng hair mo. Feeling mo ikaw nga si Miss Bicol. Ang ganda ng pakiramdam na gumanda ka ng dalawang kilo, no?

Ay naku ‘teh, kahit dalaga ka na ulet, maganda at may asim pa, kung may asawa naman itong nagkakagusto sa iyo at gusto mo, iwasan mo na, dear. Walang magandang buhay ang idudulot ‘yan sa iyo. Umiwas ka na at masasayang lang ang ganda, bango at integridad mo!

Hindi mo deserve ang lalaking ganyan at lalo namang hindi deserve ng asawa niya na iiwan sila dahil lang sa isang babaeng kinikilig!

Friend, maghintay at merong darating na lalaki na para sa iyo. Lalaki na walang sabit, at wala kang makakahating ibang babae. Gusto mo bang may ka-share, tapos ikaw second choice lang? ‘Wag desperada, ateng!

Yun na!

Ateng Beth

May problema ka ba sa pag-ibig, relasyon sa GF/BF, BFF, pamilya, kaklase, kapitbahay, kaopisina, aba’y itanong na iyan kay Ateng Beth, at tiyak meron siyang sey tungkol diyan. Text lang sa 09989558253.