Kuripot na female star sinisi sa pagkalugi ng maliliit na negosyante By Cristy Fermin Bandera

SA pakikipag-meeting ng ilang stylist sa kanilang mga kliyente ay biglang nauwi ang kanilang paksa sa isang female personality na iniiwasan pala ng mga biyahero at negosyante. Ilang shops na pala ang nagsarado dahil sa female personality, grabe raw kasing mag-pull out ng kanilang mga produkto ang babae, parang wala nang bukas kung hakutin niya ang mga paninda. Kuwento ng isang source sa umpukan, “Buti sana kung mahahaba ang pisi ng mga pinupuntahan niyang shops, okey lang na mag-pull out siya ng mga produkto! “Kaso, nangungutang lang ng puhunan ang mga ‘yun, kaya magkano na lang ang kinikita nila? Ex-deal ang palaging invitation niya sa mga shop owners. “Kukuha siya ng mga products, ipa-plug daw niya sa kung anumang show kapag ginagamit niya ang produkto. Natural, wala namang alam ang iba tungkol sa mga ex-deal na ganu’n, kaya pumapayag sila. “Pero nakahalata na sila nu’ng bandang huli. Sobra-sobra na kung kumuha ng mga produkto na pang-ex-deal ang girl. Parang ikinukuha na rin niya ng mga stuff pati ang buong pamilya niya at mga kamag-anak nila! “So, kapag paalis na ang girl, parang dinaluyong ng mga insekto ang shop. Wala nang kalaman-laman, pinagkukuha na ng female personality. Ano tuloy ang nangyayari? “Close to you ang shop dahil wala nang puhunan ang nagnenegosyo, e, wala pang mga produkto ang shop niya, kinuha na halos lahat ng female personality na may kahidhiran,” kuwento ng source. Nagdadala na pala ng extra car ang nasabing female personality kapag “nagha-harvest” siya ng mga paninda mula sa iba-ibang shops. Hindi na kasi magkasya sa kanyang van ang mga kinukuha niyang produkto. “Sa isang malaking bag factory nga, e, inirereklammo rin siya. Kasi nga, parang magbebenta na rin siya sa dami ng mga kinukuha niyang bags. As in, sobrang dami talaga. “Hindi na siya masyadong active ngayon, ‘yung husband na lang niya ang napapanood sa TV. Wala na siguro siyang makuhang ka-ex-deal, kaya hindi na siya lumalabas ngayon. “Nakakaloka ang babaeng ‘yun! Pati nga ang kasal nila nu’n, ang binyag ng mga anak nila, puro ex-deal din, kuring talaga, ayaw niyang maglabas ng datung!” natatawang pagtatapos ng aming impormante. Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, usung-uso ang name niya, inuulit din, sa totoo lang!

