‘Kahit kailan hindi naging pasanin ni Ai Ai si Gerald!’

TOTOONG nakakalungkot isipin na may mga kababayan tayong kahit walang alam tungkol sa tunay na istorya ng pagmamahalan ng kanilang kapwa ay napakabilis magpukol ng mga paghusga. Patikim lang ang kanilang alam tungkol sa relasyon nina Gerald Sibayan at Ai Ai delas Alas pero kung ilarawan ng mga ito si Gerald ay parang napulot lang sa kung saang pusali ng Philippine Comedy Queen ang kanyang mapapangasawa. Sana naman, kung gaano sila kabilis humusga ay magsaliksik din sila, alamin nilang mabuti kung anong pamilya ang pinagmulan ng binata at kung ano ang kanyang pagkatao. Hindi naman pasanin ni Ai Ai si Gerald. Sa pagkikilala pa lang nila ay alam na ng aktres na may sariling trabaho si Gerald. Magaling na badminton instructor ang binata, marami itong estudyante, hawak din ni Gerald ang badminton teams ng iba’t ibang unibersidad. At ang pinakamahalaga, kung ang mismong mga anak nga ni Ai Ai ay dalawang-kamay na tumanggap kay Gerald ay sino ba ang kahit sino sa atin para humarang sa kanilang kaligayahan, may karapatan ba tayong gawin ‘yun? Walang nagbabawal sa mga taong may kalayuan ang edad para lumigaya. Hindi edad ang basehan sa pagmamahalan at kung hanggang kailan tatagal ang kanilang relasyon. Magkaedad nga, kung hindi naman sila nagkakasundo, ay nasaan ang kaligayahan? At si Ai Ai delas Alas naman ang makikisama, hindi tayo, kaya kung saan siya maligaya ay iregalo na sana natin ‘yun sa kanya.

