Hiling ng madlang pipol: Wag munang tapusin ang Pusong Ligaw Bandera

MAS matitinding drama moments ang mapapanood sa pagpapatuloy ng afternoon serye na Pusong Ligaw sa Kapamilya Gold ng ABS-CBN. Sunud-sunod pa rin ang bukingan ng mga lihim ng pangunahing mga karakter sa serye, lalo na ang ginagawang panloloko ni Jaime (Raymond Bagatsing) sa kanyang asawang si Tessa (Beauty Gonzales). Patuloy namang pinipigilan nina Tessa at Caloy (Joem Bascon) ang damdamin nila sa isa’t isa ngunit ang tanong hanggang kailan nila kayang itago ang kanilang nararamdaman? Sa teaser ng Pusong Ligaw ay ipinakita si Tessa na natutulog habang nasa tabi niya si Caloy na magtatangkang halikan siya. Magkasama na sila ngayon matapos tumakas para makaiwas sa paghihiganti ni Jaime. Ito na kaya ang simula ng part 2 ng kanilang love story? At paano haharapin ni Jaime ang katotohanan na mawawala na sa kanya ang pinakamamahal na asawa. Kailangan n’yo ring abangan kung ano na ang mangyayari kayRafa (Enzo Pineda) matapos ipabugbog ni Caloy at kay Potpot (Diego Loyzaga) na walang kaalam-alam sa pinagdaraanan ngayon ng kanyang ina-inahang si Didith (Almira Muhlach) na sunud-sunuran ngayon sa mga ipinag-uutos ni Jaime. Siguradong sasambulat sa mukha ni Jaime ang lahat ng mga kasamaang pinaggagawa niya sakaling malaman na nina Tessa at Caloy na si Potpot ang tunay nilang anak. Gulung-gulo na rin ang utak ni Marga (Bianca King) sa mga nangyayaring kamalasan at kanegahan sa buhay niya. Hindi niya alam kung anong diskarte ang gagawin ngayong naiipit na siya sa pagbabanta ni Jaime at sa pagbabalikan nina Tessa at Caloy. Huwag palampasin ang napakarami pang pasabog ng Pusong Ligaw tuwing hapon sa Kapamilya Gold after It’s Showtime. Samantala, marami namang adik na adik sa Pusong Ligaw ang humihiling na sana’y ma-extend uli ang serye dahil feeling nila malapit na itong matapos. Naging bahagi na raw kasi ng buhay nila ang PS kaya siguradong magkakaroon sila ng sepanx (separation anxiety) kapag tinapos na favorite nilang teleserye sa hapon.

