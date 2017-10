Xander Ford nag-sorry sa pambabastos kay Kathryn: Si Marlou pa ako noon na inutil, panget at bobo! ‘Bigyan n’yo sana ako ng chance na magbagong-buhay!’ Bandera

HUMINGI ng tawad ang internet sensation na si Xander Ford kay Kathryn Bernardo at sa iba pang nasaktan matapos lumabas ang video kung saan nilait-lait niya ang ka-loveteam ni Daniel Padilla. Sa isang mahabang mensahe sa kanyang Facebook account idinaa ni Xander ang paghingi niya ng sorry kay Kathryn. Aniya, “Tinatry kuna mag bago. Pero paano ko sisimulan yun kung pinapangunahan ako ng ibang tao. paano ko maipapakitang nagbago na ako kung puro pang babash nalang yang gagawin nyo. “Si Marlou pa ako nuon na Tanga, Inutil, Panget, Bobo at skwater magsalita. lahat yun kinalimutan kuna nag tatry na ako magbago para sa ikabubuti ko. Nilayuan ko na ang mga tao na alam ko di mabuting impluwensya at makakasira sa akin at hahadlang sa pagbabago ko. Nagpapakatatag lang ako para sa pamilya ko. “Bigyan nyo naman po ako ng pagkakataon. madami pang Issue ang lalabas nuong marlou pa ako. Ipag papasa dyos kuna lang kayo. Matatapos din ito,” ani Xander. Pagpapatuloy pa niya, “Sorry sa lahat ng mga apektado sa video na lumabas lalo na kay Ate Kath. Madami pang pagsubok ang lalabas. Laban lang. Salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta. “Nagkakamali din po ako at nasasaktan sa mga masasakit na salita. Mabigat po sa loob pag nakakabasa ng mga hate messages sa mga taong hindi ko naman ginawan ng masama. Binigyan po ako ng disciplinary action ng managers ko at willing po ako tanggapin ang anumang kaparusahan na naaayon sakin. “Willing din po ako magpa-interview para sagutin lahat lahat ng binabato sakin at ng buong katapatan. Bigyan nyo po sana ako ng chance magbagong buhay. Maraming salamat po at God bless us all,” sey pa ni Xander. q q q Mas marami pang maaaksyon at nakakatuwang eksena ang mapapanood sa GMA Telebabad series na Alyas Robin Hood ni Dingdong Dantes, lalo na ngayong unti-unti nang nagkaka-idea si Pepe kung sino ang nasa likod ng pagdukot ng kanyang inang si Judy (Jaclyn Jose). Ayon kay Dingdong, sa mga susunod na episode, mas malalaki at mas makapigil-hiningang labanan at action scenes ang mapapanood ng mga Kapuso. Bukod sa mga nakakalokang face off challenge sa pagitan nina Solenn Heussaff (Iris) at Andrea Torres (Venus), hindi rin patatalo ang mga kontrabidang sina Edu Manzano bilang Mayor Emilio, Jay Manalo (Pablo) at KC Montero (Rigor). Huwag na huwag palalampasin ang Alyas Robin Hood 2 gabi-gabi sa Telebabad ng GMA sa direksyon ni Dominic Zapata. Kasama pa rin dito sina Gabby Eigenmann, Paolo Contis, Ruru Madrid at marami pang iba.

