Alma di pinayagang sumama kay Wynwyn sa South America

“MARK Herras! Hahahahaha!”

Ito ang tumatawang sagot ni Wynwin Marquez sa tanong kung sino ang gusto niyang makapareha kapag gumawa siya ng solo movie sa Regal Films.

Kapipirma lang ng dalaga ng kontrata sa Regal Entertainment kasama ang iba pang winners sa Miss World-Philippines, kabilang na sina Miss World PH Laura Victoria Lehmann; Miss Multinational Philippines Sophia Senoron; Miss ECO Philippines 2017 Cynthia Thomalla; at First Princess Glyssa Leiann Perez at Second Princess Zhaniethia Jimenez.

Patuloy na pahayag ni Wynwin, “Exclusive! Wow! No, siyempre kung sino sa tingin nila na bagay sa akin for the movie, professional naman tayo and I know Mark would understand and I would be glad to do that for the sake of the movie.”

Inamin din ng aktres na masaya siya ngayong kabilang na rin siya sa Millennial Regal Babies dahil ang kanyang inang si Alma Moreno ay isa sa mga naunang Regal Baby ni Mother Lily Monteverde noong dekada 80.

Nabanggit din ng kinatawan natin sa Miss HispanoAmericana 2017 na gusto niyang makatrabaho ang kanyang ina pati na rin ang amang si Joey Marquez.

Samantala, sinabi rin ng dalaga na masaya siya sa magandang feedback bilang unang Asian na magre-represent sa Central South America para sa Miss HispanoAmericana at tinawag pa siyang Queen of Asia.

“Hindi natigil ‘yung pagka-overwhelm ko dahil sa pageant na ‘to kaya tinawagan ko agad ang mom ko, sabi ko, ‘mom, Queen of Asia!’” masayang sabi ng kasintahan ni Mark.

Dagdag pa ng dalaga, “At least napag-uusapan ‘yung pageant kahit first time sumali and nalalaman ng ibang Pinoy kung ano ‘yung pageant na ‘yun.”

Nabanggit na mas kabado raw ang magulang ni Wynwin na sina Joey at Alma kasama na ang tita nitong si Melanie Marquez, “Feeling ko parang sila ‘yung sasali. They just tell me to do my best at huwag akong matakot at sabi nila, ‘use your weakness as your strength.’

At dahil pinapirma na sina Wynwin ng kontrata sa Regal, “Thankful kami kina Mother Lily and Miss Roselle (Monteverde-Teo) na may ganitong opportunity bago kami umalis so when we get back, we’re sure that there will be something new na naman. Pero siguro depende pa rin kung anong mangyayari sa pageant.”

Makakasama ni Wynwin o Teresita Marquez sa tunay na buhay, sa biyahe niya papuntang Bolivia sa Okt. 19 ay ang kapatid na si Yeoj dahil hindi raw pinayagan ang mama Alma niya ng doktor dahil meron itong asthma.

Bilib naman kami kay Mother Lily at sa anak nitong si Ms. Roselle dahil alam nila kung sino ang posibleng sumikat kaya agad na nilang pinapirma ang limang beauty queens ng kontrata bilang bagong Regal Millennial Babies.

Ang bagong may-ari ng Miss World PH franchise na si Arnold Vegafria ang manager nina Laura Victoria, Wynwin, Sophia, Cynthia, Glyssa at Zhaniethia.

Samantala, maski na beauty queen na si Wynwin ay hindi pa rin nawawala ang pangarap nitong maging artista tulad ng magulang niya kaya naman ang saya-saya niya na isa na rin siyang Regal Baby.