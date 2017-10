Exec na manyakis, tinatalo kahit kapwa opisyal By Bella Cariaso Bandera

DA who ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan na laging laman ng kwentuhan dahil mahilig manantsing, kung saan wala itong pinapaligtas maging kanyang kapwa opisyal ng gobyerno. Amoy lupa na si Mr. Official na itago na lamang natin bilang Mr. Feeling Hunk. Kilalang-kilala si Mr. Feeling Hunk sa pagsusuot ng mga designer clothes, bagamat hindi bagay sa kanya dahil nga sa hindi na angkop sa kanyang edad. Sa katunayan, noong nakaraang SONA ni Pangulong Duterte noong Hulyo, sa kabila na medyo hindi bagay ang kanyang suot, lumalabas na designer clothing pala ito at hindi biro ang halaga ng kanyang terno. Isang kilalang modelo pa ang nagsuot ng kanyang ipinarada sa SONA, bagamat hindi nga carry ng nagmumurang kamatis na government executive. Laging iniiwasan ang opisyal ng mga reporter na nagko-cover sa kanya sa takot na mabiktima ng kanyang pananantsing. Kayat kapag nagpapa-interview ang opisyal, kung maaari ay hindi lumalapit ang mga babaeng mamamahayag dahil sa kakaibang bisyo ng amoy lupang opisyal. Walang pinapatawad ang opisyal dahil maging ang kanyang kapwa government executive ay hindi nakaiwas sa kanyang pananantsing. May isang pagkakataon na nagpalitrato ang mga opisyal kasama ang Pangulong Duterte at kitang-kita ang braso ng opisyal sa litrato na dikit sa hinaharap ng lady official. Ewan lang natin kung nakahalata ang lady official bagamat dedma na lamang sa pagte-take advantage ni Mr. Feeling Hunk official. Feeling kaya ni Mr. Feeling Hunk official na okay lamang sa lady official dahil hindi rin maganda kasi ang reputasyon nito dahil kilala rin ito na masyadong liberated at tinawag pa nga na “guru” dahil sa kanyang kakaibang background. Gusto nyo ba ng clue sa Mr. Feeling Hunk na official? Kilala itong kakaiba sa taste sa kulay ng damit kaya, laging standout sa mga okasyon. Kilala nyo na ba ang tinutukoy ko? Ito pa ang clue, nauna ang yabang ng opisyal kayat imbes na sa kanya ibigay ang posisyon ngayon ng isa pang kontrobersiyal na opisyal, napurnada ito kayat ang ending sa background lang lagi si Mr. Feeling Hunk imbes na siya ang laging nakaharap sa media. Well, I’m sure kilala nyo na ang opisyal na tinutukoy ko at maging ang dalawang iba pa na special mention sa aking kwento

