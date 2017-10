Payo ni Karla Estrada kay Xander Ford: Tanggapin mo ang pagkakamali mo! Bandera Sa viral video ng panlalait kay Kathryn

Ni Dominic Rea NAGSALITA na si Queen Mother Karla Estrada tungkol sa kontrobersiyal at viral video diumano ni Xander Ford kung saan siniraan nito ang ka-loveteam ni Daniel Padilla na si Kathryn Bernardo. Kagabi, bumulaga sa social media ang isang recorded video kung saan sinabi ng isang lalaki na, “Ipinu-promote ko nga pala ung palabas naming La Luna Sangre. Spoiler po talaga ko at gusto ko lang ibunyag na yung lobong ginagampanan dun ni Kathryn Bernardo ay sakang po yun.” Sinundan pa ito ng, “Kaya sa mga naniniwalang gustong mag-#1 FHM model si Kathryn Bernardo, huwag na po kayong umasa. Never pa kong nakakita ng sexy na sakang ang paa.” Naniniwala kami at ang ilang supporters nina Kathryn at Daniel na boses talaga ni Xander Ford ang maririnig sa video. Hindi kami kumbinsido sa inilibas na official statement ng kampo ni Xander Ford na hindi raw ang retokadong binata ang gumawa at nagpakalata ng nasabing video na nanlalait kay Kathryn. Kanya-kanyang post sa social media ang KathNiel fans laban kay Xander Ford na gwapung-gwapo raw ngayon sa kanyang sarili dahil nga sa pagbabago ng kanyang itsura. Ayon sa ilang netizens, dapat lang na turuan ng leksyon ang batang ito at ipabatid sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng salitang respeto. Kabagu-bago lang niya sa showbiz, pero puro kanegahan na ang pinaggagagawa niya. Narito naman ang maikli ngunit malamang pahayag ni Karla Estrada hinggil sa isyung ito: “Magtu-tweet din ako Dom about that issue. Maikli lang naman sasabihin ko tungkol diyan. Kung alam mo sa puso mo ang pagkakamali mo, para sa akin, haharapin ko ng buong pagkatao at humingi ng despensa dahil wala namang mawawala sa iyo.”

