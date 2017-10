Sugarol actor-politician nawalan ng kaibigan, naubos ang yaman By Cristy Fermin Bandera

SA halip na makisimpatya ang kanyang mga dating kasamahan sa isang aktor-pulitikong hindi nagtagumpay nu’ng nakaraang eleksiyon ay puro pintas pa ang maririnig tungkol sa kanya. Naging mayabang kuno ang male personality nu’ng mga panahong nakaposisyon siya, wala na raw siyang nakikilala, lahat ay kinakatalo niya. Kuwento ng isang source, “Di ba, ang inaasahan natin kapag hindi nagtatagumpay ang isang tao, e, ang pagkaawa sa kanya ng mga dati niyang kasamahan? “Ganu’n dapat, di ba? Pero hindi ganu’n ang nangyari kay ____ (pangalan ng aktor-pulitikong kilala ng ating mga kababayan), instead, marami pang nagsabing buti nga sa kanya, para naman bumaba ang magkabilang paa niya sa lupa. “Hindi niya naingatan ang pangalan niya, pati ang image niya, kaya ang dami-daming lumulutang na kuwento ngayon tungkol sa kanya. Down na nga siya, pero puro kanegahan pa ang maririnig mo tungkol sa kanya. “Kasi naman, e, naging maangas siya habang nakaposisyon. Wala nang kai-kaibigan sa kanya, lahat ng tao, e, itinuring niyang tablado! Wala na siyang pagpapahalaga sa pagkakaibigan nu’n, sa totoo lang!” unang kuwento ng aming impormante. Natural, yumaman nang husto ang male personality, sobra-sobra ang kadatungan niya, pero hindi niya nahawakan nang maayos ‘yun, kaya nagbisyo siya. “Ayun, lahat ng kadatungang nahawakan niya, e, lumipad ding parang bula! Kung meron man siyang naitabi para sa family niya, e, di congratulations! Kaso, kitang-kita naman ng mga nakakakilala sa kanya na nauwi sa bisyo niyang pagsusugal ang lahat ng nagetlak niya! “Marami siyang kadramahan, kesyo sinasamahan lang kuno niya ang kasama niyang foreigner, hindi raw naman niya pera ang ipinanglalaro niya, siya lang daw ang pinauupo sa machine! “Naku, matagal nang bulok ang saging, Manang Pacing, kaya tantanan na ang mga ganu’ng alibi! Aminin na lang kasi, huwag nang nagpapanggap pa dahil siguradong babalik siya sa pinanggalingan niyang basurahan kapag ganu’n siya!” pagtatapos ng aming source. No more clue, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, siguradong getlak na getlak n’yo na kung sino ang male personality na ito.

