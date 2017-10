Payo kay Nadine: Huwag nang patulan ang bashers, unahin ang pagluluksa ng pamilya By Cristy Fermin Bandera

NAGDADALAMHATI ngayon ang buong pamilya ni Nadine Lustre. Ito ang panahon na pakikisimpatya ang kailangan ng pamilya ng young actress at hindi kung anu-anong komentong hindi naman makababawas sa kanilang kalungkutan. Pero talaga yatang wala nang sinasanto ang ibang bashers, wala silang pakialam tungkol sa pinagdadaanan ni Nadine Lustre, arya lang sila nang arya. Pinapatulan naman ng dalaga ang kanyang mga nababasa, matalim din ang kanyang dila sa kanyang mga sagot, may makapagsabi sana kay Nadine na huwag nang patulan pa ang mga taong wala namang maidudulot na maganda sa kanilang pamilya ngayon. Tama na ang pagpatol, ilaan na lang ni Nadine ang kanyang panahon sa pagdadalamhati, ilang araw pa ay tuluyan nang mawawala sa kanila si Ice kaya kailangan niyang namnamin ang mga panahong magkasama pa sila. Hindi naging maganda ang pamamaalam ng kanyang kapatid, trahedyang maituturing ‘yun ng pamilya, napakatagal na gamutan ng emosyon ang kailangan nilang pagdaanan bago sila makabawi sa senaryong ito. Muli, ang taos-puso po naming pakikiramay sa pamilya ni Nadine Lustre, harinawang matanggap nila nang maluwag sa kanilang kalooban ang naganap kay Isaiah.

