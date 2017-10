Ali Khatibi loyal kay Cristine: Kaya walang dapat ipagselos!

NANINIWALA si Cristine Reyes na loyal at honest sa kanya ang asawang si Ali Khatibi – kaya walang dahilan para magselos siya.

Ayon sa dating sexy actress, family man ang kanyang mister at talagang hands on din sa pag-aalaga sa kanilang anak na si Amarah. Nakachikahan namin si Cristine pagkatapos ng presscon ng bago niyang horror movie, ang “Spirit Of The Glass 2” under OctoArts Films and T-Rex Entertainment.

Natanong namin ang aktres kung inaatake pa rin siya ng matinding pagseselos lalo pa’t nag-aartista na rin ngayon si Ali? “Siguro magandang sabihing hindi ako nagseselos kasi hindi ako binibigyan ni Ali ng rason para magselos. Pero siguro kung may instances na meron akong dapat pagselosan babae pa rin ako, alam mo yun. I’m sure. I’m just saying right now hindi naman niya ako binibigyan ng rason para makaramdam ng selos,” ani Cristine.

Marami rin daw natututunan ang aktres sa kanyang asawa, “Si Ali kasi athlete, di ba, so disiplinado. Kaya natuto rin ako na maging disiplinado sa sarili ko.”

Bilang asawa, kinokontrol din ba niya ang mga desisyon mo sa buhay? Tulad ng pagtalikod sa mga sexy roles? “Wala naman siyang ipinagbabawal, ang sa kanya lang kung gagawa man ako ng isang project make sure na it’s something that Amara would be proud of.

“Kung noon kahit ano kaya kong gawin dahil wala naman akong iniisip na anak at asawa, ngayon dahil kasal kami, may asawa ako, may anak ako siyempre lahat ng desisyon ko na gagawin ngayon kailangan makakabuti din sa kanila,” sey pa ni Cristine.

Samantala, mukhang sinuswerte ngayon si Cristine sa kanyang movie career dahil sunud-sunod nga ang kanyang projects ngayon. Pagkatapos ng blockbuster film nila nina Aga Muhlach at Dingdong Dantes na “Seven Sundays”, heto’t may kasunod agad siyang proyekto, ito ngang “Spirit Of The Glass 2” directed by Jose Javier Reyes.

Makakasama naman niya rito sina Daniel Matsunaga, Bb. Pilipinas-Universe Maxine Medina, Janine Gutierrez, Benjamin Alves, Enrico Cuenca, at Ashley Ortega. Promise ng buong cast, this will be the “scariest movie of the year” na talagang pag-uusapan ng mga Pinoy na adik na adik sa mga horror-suspense films.

Kuwento ni direk Joey, may mga eksena sa pelikula na hindi in-expect ng kanyang mga artista na mangyayari, “Nu’ng ginawa namin ‘yung mga rigging scene kung saan nagliparan ang mga furniture, nabasag ang mga gamit, umapir ang mga multo, I deliberately did not inform them as to what will happen.

“The staff was only made to stand by in case may mangyaring aksidente, Kaya nu’ng sumigaw ako ng ‘action’ nagulat at natakot talaga sila sa mga pinagagagawa ko! Lalo na si Maxine, imagine, ‘yung beauty queen natin nagsisigaw nang walang patumangga! So, totoong-totoo ‘yung mga naging reaksyon nila!” pahayag ni direk Joey.

Ibang-iba na raw ang kuwento ng pelikula at ginawa nila itong mas nakakatakot at nakakagulat kumpara sa part one na pinagbidahan noon nina Marvin Agustin, Dingdong Dantes, Drew Arellano, Jake Cuenca at Alessandra de Rossi.

Showing na ang “Spirit Of The Glass 2: The Haunted” sa Nov. 1 sa mga sinehan nationwide. Kaya pagkatapos n’yong dalawin ang inyong mga yumaong mahal sa buhay sa mga sementeryo, dumiretso na kayo sa mga sinehan para magtakutan.