Horoscope, October 14, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Kusa kang yayaman, basta’t magnegosyo o kaya’y mag-abroad ka lang. Puwede din ang makapag-asawa ng mayaman. Ano’t-anoman, isa lang ang tiyak sa ayaw at sa gusto mo sa edad mong 43 pataas magsisimula ka ng yumaman. Mapalad ang 4, 19, 22, 32, 35 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sol-Dasa-Om.” Gold at orange ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Hindi mo dapat kontrahin ang iyong minamahal. Dahil sa bawat pagsang-ayon na iyong ipatutupad, dagdag na suwerte at magandang kapalaran ang ipagkakaloob sa inyong ng langit. Mapalad ang 1, 19, 28, 38, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Yamuna-Yasoda-Yama”. Mapalad ang yellow at red.

Taurus – (April 20-May 20) — Huwag maniwala sa mga pamanhiin. Kailangang maging praktikal upang yumaman. Sa pag-ibig, may lihim na nagnanasa sa’yo – isang katabi na nakasuot ng white. Mapalad ang 3, 12, 27, 39, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pad-Me-Om.” Bukod sa white ang blue ay buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Matatapos mo ang lahat ng gawaing nakabinbin kung magsisimula ka na ngayon. Unahing gawin ang mga bagay na pagkakaperahan. Sa pag-ibig, tuloy ang masayang pakikipag-relasyon sa isang Sagittarius. Mapalad ang 3, 14, 27, 33, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Terta-Om-Malka.” Violet at gray ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Nasa sariling pagsisikap ang iyong ikauunlad. Wag umasa sa mga kadugo at kamag-anak. Sa pag-ibig, ang pagtatampo ng kasuyo ay panandalian lamang. Mapalad ang 8, 16, 25, 29, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Cumuntantis-Soliferum”. Green at maroon ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Maraming naiinggit sa’yo. Mag-ingat sa kaibigang payat na kulot ang buhok. Sa pag-ibig, laging lumabas ng bahay, dahil sa pakikisalamuha sa lipunan mo matatagpuan ang true love. Mapalad ang 5, 17, 25, 34, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Om-Anaam. Brown at yellow ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Isang kaibigan ang mangungutang. Hindi siya dapat tanggihan. Sabi nga: “It is wonderful to get the answer of prayers, but it is even more wonderful when God converts you into an answer of somebody’s prayers.” Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 45, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Yantra-Aum-Migeta.” Gray at violet ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Madaragdagan ang iyong gastusin, kung patuloy kang magtataksil. Sa pag-ibig, hindi totoong masaya at masarap ang marami. Panatilihin ang pagiging tapat sa iisang kasuyo lamang. Mapalad ang 7, 23, 32, 41, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Ubur-Minna-Absin-Galla”. Yellow at blue ang buenas

Scorpio – (October 24 – November 21) — Wag ng pansinin ang mga taong walang magawa. Ituloy lang ang diskarteng may kaugnayan sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig, mamayang gabi may biglaang romansang hihigop sa ‘yong pakatao. Mapalad ang 4, 19, 22, 32, 35 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sol-Dasa-Om.” Gold at orange ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag umasa sa kapalaran! Kung hindi mag-iisip ng mga bagay na pagkakaperahan paano ka yayaman? Sa pag-ibig, ipaliwanag sa kasuyo may iisang bagay lang na nagpapaligaya sa mga tao – maraming-maraming pera! Mapalad ang 5, 18, 23, 25, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Bodha-Aum-Dhipana.” Beige at violet ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Ituloy ang negosyong nasimulan at lalo mo pang dagdagan ang pagsisipag, malapit na malapit ka ng yumaman. Sa pag-ibig, malaki ang maitutulong ng isang kaibigang Cancer at Sagittarius upang mas mabilis kang magtagumpay. Mapalad ang 2, 7, 29, 33, 37, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bodhana-Om.” Green at gold ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Kailangan mong patawarin ang mga taong nagkasala sa’yo. Sa ganyang paraan, mas maraming biyaya ang darating. Sa pag-ibig, isang nilalang na naka-kulay green ang may lihim sa’yong pagnanasa. Mapalad ang 9, 18, 24, 33, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Factum-Pulcrum-Dominum.” Bukod sa green ang beige ay buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Baguhin ang maling sistema. Sa pagbabago at dagdag na inobasyon, mas maraming salapi ang kikitain. Bagong romansa ang kailangang matuklasan, upang lalo pang uminit ang pagmamahalan. Mapalad ang 5, 14, 22, 28, 39 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Githa-Githa-Bhagava”. Red at pink ang buenas.

