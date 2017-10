Hiling ni Nadine sa publiko, irespeto na lang ang pagluluksa ng pamilya

SA wakas, nagsalita na rin si Nadine Lustre tungkol sa pagpapakamatay ng kanyang younger brother na si Isaiah. Sa pamamagitan ng Instagram, nakiusap ang aktres na huwag nang i-post at i-share ang mga litrato at video na kuha sa burol ng kapatid.

“Let’s give respect. This is for EVERYONE. Thank you,” ang unang mensahe ni Nadine.

Sinagot din ng dalaga ang mga netizens na nangnenega sa kanya kaugnay ng pagpapakamatay ni Isaiah. May mga nagsabi kasi na tila hindi raw siya affected sa nangyari sa kapatid at inuuna pa raw ang kanyang lovelife.

“To everyone who’s been judging me for the past few days, remember this. You will always see me UP but never DOWN. So wag niyong hanapin. Get lost please.”

Dugtong pa niya, “And to everyone who’s been sharing me stories of weakness Im reading. Wat for me… I GOT U.”

Ilang celebrities din ang nagpahayag ng suporta kay Nadine gaya ng mag-asawang Gary at Angeli Valenciano at Bianca Gonzales.

Sa pagkakatanda namin, ang huling celebrities na nakaranas ng ganitong dagok sa buhay ay ang mag-asawang Noni at Shamaine Buencamino nang matagpuan nilang patay ang anak nilang babae.

Naging tikom din ang bibig ng mag-asawa tungkol sa tunay na rason kung bakit nagpatiwakal ang kanilang dalagitang anak.