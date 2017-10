Horoscope, October 12, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Magiging masigla ang araw dahil sa malaking halaga ng salapi na matatanggap. Sa pag-ibig, pagdating ng hapon, lalong iinit ang romansa sa isang taong naka-pula. Mapalad ang 6, 12, 22, 31, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Ne-Pad-Me-Om.” Violet at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Iwasang magmayabang upang hindi ka kainisan! Kikita ng malaking halaga kung papanatiliin ang pagiging low profile. Sa pag-ibig, ‘wag dominahan ang kasuyo upang ’wag siyang sumpungin. Mapalad ang 1, 10, 19, 28, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Ananda-Marga-Om.” Lilac at pink ang buenas

Taurus – (April 20-May 20) — Hangga’t malakas ang kita mag-ipon. ‘Wag ng hintayin uling masimot ang pera. Kapag marami kang savings magkakaroon ka ng security at peace of mind. At kapag may peace of mind ka at securuty lalong lalapit ang mas marami pang suwerte at magagandang kapalaran. Mapalad ang 3, 12, 21, 30, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Harem-Aum.” Red at white ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Sa pa-ibig mawawala ang kalituhan kung mananatiling tapat sa minamahal. Sa pinansyal, pagkakataon mo ng sumugal sa mga produktong may kaugnayan sa grocery at pagkaing pampasko. Mapalad ang 5, 7, 19, 26, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Tatha-Yantra-Sakra.” Silver at maroon ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — ‘Wag basta-basta na lang magtampo sa kasuyo, ganon lang talaga ang ugali ng topaking Scorpio. Sa pinansyal, kung hindi ka napautang, wag sasama ang loob, maghanap na lang ng ibang malalapitan. Mapalad ang 6, 15, 21, 29, 39, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Speculum-Om-Homine.” Green at white ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Ikonsidera ang damdamin ng iba, hindi yong puro sarili mo lang ang iyong iniintindi. Sa pinansyal at pag-ibig, kapag marunong kang gumalang sa karapatan ng iba, mas mabilis kang uunlad at liligaya. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 40 at 48, Mahiwaga mong mantra: “Om-Dhipana-Ghopalago.” Orange at purple ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sa pag-ibig, isang kakalat-kalat na Libra ang iyong matitisod may masarap na pagniiig na magaganap. Sa pinansyal, habang nagpapakasipag tuloy ang dating ng maraming pera at masarap na romansa. Mapalad ang 1, 9, 14, 19, 28, 40. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ca-Dabra.” Blue at silver ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Basta’t lagi kang in love tuloy-tuloy na pasok ng suwerte at magandang kapalaran sa larangan ng materyal na bagay. Sa pag-ibig, pagibayuhin pang lalo ang pakikipagniig sa isang gusgusing Aquarius. Mapalad ang 6, 15, 22, 26, 35 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Name-Aum.” Pink at violet ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Kakaibang imbensyon ang matutuklasan. Yayaman ka sa pamamagitan ng unconventional at kakaibang paraan. Sa pag-ibig, nasasabik na ang kasuyo sa bagong istilo ng romansang ipapalasap mo sa kanya. Mapalad ang 5, 9, 24, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam”. Green at maroon ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Bagong oportunidad sa pangingibang bansa ang darating – sunggaban agad. Sa pag-ibig, wag ng pakawalan ang kasuyong isinilang sa buwan ng Hunyo o kaya’y Mayo, ka-compatible at ka-tugma mo siya. Mapalad ang 5, 18, 25, 37, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Yamuna-Om.” Blue at magenta ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi mo madadala ang salapi sa langit itulong ito sa mga gawaing may kaugnayan sa charity. Sa pag-ibig habang tumutulong sa mga kapos-palad, mas madali mong matatagpuan ang true love. Mapalad ang 4, 7, 9, 25, 35, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Gonvinda-Om.” Beige at white ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Isang kaibigan ang mangangailangan ng tulong! Tulungan at damayan mo siya, upang tulungan at damayan ka rin ng langit sa iyong mga problema. Sa pag-ibig, ngayon palang paglaanan na nang budget ang muli ninyong “pagde-date” ng kasauyong kuripot. Mapalad ang 7, 11, 23, 29, 39, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vah-Weh.” Green at lilac ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Pera na naman ang magiging problema! Itigil na kasi ang negosyong hindi naman kumikita. Sa pag-ibig, upang maiwasan ang palagiang pangungutang, sundin ang suwesyon ng kasuyo “manahimik ka na lang sa bahay.” Mapalad ang 2, 11, 19, 32, 39, at 49. Mahiwaga mong mantra:“Om-Padme-Om.” White at magenta ang buenas.