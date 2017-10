In Love sa Kaibigang Tomboy (2) By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Karla ng Telegrafo, Tolosa, Leyte

Problema:

1. May kaibigan ako at siya ay bestfriend ko ang kaso unti-unti ng nahuhulog ang loob ko sa kanya. Makuwento kasi siya at lagi nya akong nillibre kaya lalong napapalapit ang loob ko sa kanya. Sa ngayon ay nararamdaman kong nagkakagusto na ako sa kanya, kaya lang may iba siyang girlfriend. At ang isa pa, tomboy po siya.

2. Ask ko lang Sir Greenfield may chance kaya na maramdaman nyang may gusto ako sa kanya at ako naman ang kanyan mahalin sa halip na ang GF nya sa ngayon? What I mean, darating kaya ang panahon na liligawan nya ako at makikipag-break sya sa girlfriedn nya para maging kami? December y 12, 1992 ang birthday ko at Nobvember 27, 1990 mana siya.

Umaasa,

Karla Leyte

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Sagittarius (Illustration 2.) at nagkataong Sagittarius din ang tomboy na bestfriedn mo ay nagsasabing sadyang tugma at compatible talaga kayo. Ito rin ang dahilan kung bakit mag-bestfriend kayo, kasi pinaghaharian ng elementong fire o apoy ang inyong zodiac sign na sa bandang huli, sa isang hindi mo inaasahang sandali kusa na ring mahuhulog ang loob nya sa iyo.

Numerology:

Ang birth date mong 12 at 27 naman ang kaibigan mong tomboy ay nagsasabing tugma din kayo sa numerology. Sapagkat ang 12 at 27 ay kapwa divisible by 3. Kaya darating ang panahong kusa kayong makakabuo ng isang kakaiba at espesyal na relasyon.

Luscher Color Test:

Upang tuluyan ng main-love sa iyo ang bestfriend mong tomboy at iwanan na rin niya ang kasalukuyan niyang girlfriend, lagi kang magsuot ng kulay na red at black. Sa pamamagitan ng nasabing kulay, mas mabilis na mabubuo ang isang wagas at pang habang buhay na pagpamamahalan.

Huling payo at paalala:

Karla ayon sa iyong kapalaran, hindi magtatagal magkaka-bistuhan na. Mararamdaman ng bestfriend mong tomboy na may gusto na rin siya sa iyo, at sa sandaling natuklasan mo ito, tiyak ang magaganap sa taon ding ito sa buwan ng Nobyembre, sa edad mong 24 patungo sa edad na 25, at 27 naman ang bestfriend mong tomboy, makikipag-break na siya sa kanyang girlfriend, upang sa iyong dalawa, agad ng mabuo ang isang maligaya at pang habang buhay na relasyon.

