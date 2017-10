Horoscope, October 11, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa araw na ito may sorpresang matatanggap, na ikagalak ng iyong puso. Sa pag-ibig, anuman ang gawing desisyon isa alang-alang ang kinabukasan ng pamilya upang hindi ka mamali ng pasya. Sa pinansyal, malaking halaga ng salapi ang mahahawakan. Mapalad ang 7, 13, 22, 34, 40 at 49. Mahiwagang mantra: “Graha-Dosya-Jawala.” Red at green ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Hindi dapat magpaimpluwensiya sa gusto ng iba. Ipatupad ang sariling desisyon. Sa pag-ibig, manatiling tapat sa minamahal. Sa pinansiyal, pagkakataon mo ng sumugal sa mga produktong may kaugnayan sa grocery at butil. Mapalad ang 5, 14, 18, 26, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Tatha-Yantra-Sakra.” Pink at maroon ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa pinansyal, mas malaking halaga ang kikitain kung patuloy kang magpapa-ganda. Ang ganda ang susi ng iyong suwerte at tagumpay. Sa pag-ibig, yayain ang kasuyo sa pagsisimba at iba pang gawaing may kaugnayan sa espirituwalidad. Mapalad ang 3, 12, 27, 33, 39 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Egosum-Om-Obre-Om.” Lilac at silver ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Umpisahan nang magtipid. Malapit na ang Pasko. Wag bumili ng mga bagay na hindi masyadong kailangan. Sa pag-ibig, matutuwa ang kasuyo, sa sandaling nalaman nyang marami ka na palang ipon. Mapalad ang 8, 15, 23, 28, 33 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Navy blue at red ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa pag-ibig, hindi dapat pahalagahan ang pisikal na anyo, sundin ang tinitibok ng puso. Sa pinansyal, aangat ang graph ng pag-unlad habang nag-aamoy simoy pasko na ang kapaligiran. Mapalad ang 5, 8, 23, 36, 45 at 47. Mahiwag mong mantra: “Rama-Krishna-Krishna-Krishna. ” White at blue ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Wag pakialaman ang buhay ng iba. Ang sariling buhay ang atupagin upang yumaman. Sa pag-ibig, hindi dapat mainggit sa kaligayahan ng iba, maaari mo ring paligayahin ang iyong sarili kapag marami ka ng pera. Mapalad ang 4, 9 19, 27, 39 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Mandala-Ketu-Ayin”. Purple at magenta ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Wag puro plano na hindi naman natutupad. Ang mas mahalaga ay mag-materialize ang iyong ideya upang ikaw ay yumaman. Sa pag-ibig, ayain ang kasuyo na magnegosyo na may kaugnayan sa produktong pang-Pasko. Mapalad ang 3, 15, 25, 30, 42 at 43. Mahiwagang mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum.” Magenta at violet ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Malapit na ang Pasko! Ngayon pa lang mamili na ng mga pang-regalo. Sa ganyang paraan, malaki ang matitipid mo. Sa pag-ibig, tuloy ang masayang pakikipagrelasyon sa isang Virgo. Mapalad ang 5, 15, 24, 32, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jhana-Om-Pad-Meh-Om.” Green at red ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Ngayon pa lang paghandaan na ang nalalapit na kaarawan! Mag-ipon para may pam-blowout sa mga nangangantiyaw. Sa pag-ibig, mamayang hapon uwian ang kasuyo ng isang pagkaing – malamig, matamis at madaling matunaw. Mapalad ang 9, 12, 18, 27, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam.” Magenta at white ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag patulan ang isang kasamahanng atribida, sisirain lang niya ang araw mo! Mag-concentrate sa ginagawa, wag ng masyadong makipagdaldalan pa. Sa pag-ibig, sa kasuyo ikuwento ang lahat ng sama ng loob, mauunawaan ka niya. Mapalad ng 1, 11, 16, 25, 34, at 48, Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nakiel-Om-Kedemel.” Yellow at Purple ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Negosyong may kaugnayan sa butil at mga kalakal na pang agrikultura ang magpapayaman sa iyo. Ipatupad mo na ngayon. Sa pag-ibig, kapag maunlad ka na at maramig pera, kusa ka na ring liligaya. Mapalad ang 5, 16, 23, 34, 41 at 49. Mahiwag mong mantra: “Rama-Rama-Krishna-Krishna.” Red at blue ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Ngayon na ang araw upang mag-isip ng mga diskarte kung paano paliligayahin ang pamilya sa nalalapit na kapaskuhan. Sa pag-ibig hangga’t hindi ka nakakatagpo ng isang isinilang sa zodiac sign na Libra malabo kang lumigaya. Mapalad ang 7, 16, 25, 31, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Mimu-Soph-Agu-Ferrea.” Maroon at beige ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Panahon na upang humingi ng tulong sa iba. Isang kasamahan sa trabaho ang tutulong sa iyo. Sa pinansiyal, isang kaibigang Virgo ang mag-aabot ng malaking halaga. Mapalad ang 1, 23, 26, 33, 45 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Haram-Haram-Aum.” Green at yellow ang buenas.

