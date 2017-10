Ang ka-chat na bang tomboy ang makakatuluyan? By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Rhianne ng Lasang, Riverside, Davao City

Dear Sir Greenfield, May ka-chat po akong tomboy sa ngayon at dalawang beses na kaming nagkita. Marami siyang i-pinangako at ibinigay sa akin kaya madaling nahulog ang loob ko sa kanya. Itatanong ko lang kung siya na ba ang makakatuluyan ko? Sa mga lalaki kasi malas ako, tatlong beses na akong nakikipag-boyfriend pero lagi naman akong iniiwan at niloloko, hindi umaabot sa isang buwan ang relasyon namin. Siguro mas liligaya ako sa tomboy na kaibigan ko sa ngayon kasi inaaya nya na akong magsama na raw kami para mapatunayan nyang mahal na mahal nya daw ako. Tama ba na makipag-live-in na ako sa kanya at compatible ba kami? October 30, 1990 ang birthday ng kaibigan kong tomboy at November 9, 1993 naman ang birthday ko.

Umaasa,

Rhianne ng Davao City

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

Iisa lang ang mahaba at makapal na Marriage Line (Illustration 1.) sa iyong palad. Ito ay tanda na kung sino ang unang makaka-relasyon mo, kesehodang tawaging tomboy pa siya at ikaw naman ay babaing laging sawi sa mga lalaking naging boyfriend mo, kapag ang relasyon ninyo ay nagtagal ng isang taon at mahigit pa, walang duda, kayo na nga ang magmamahalan habang buhay.

Cartomancy:

Queen of Clubs, Ten of Hearts at Queen of Diamonds ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing kung may kaya sa buhay o medyo mapera ang tomboy na kaibigan mo, tiyak ang magaanap sa buwan ding ito ng Oktubre, tuloy-tuloy ng mabubuo at lalo pang iinit ang inyong pagmamahalan.

Itutuloy…

