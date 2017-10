Horoscope, October 09, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Simulan ang selebrasyon ng birthday sa pagsisimba. Laging humingi ng tulong sa Maykapal upang pagpapalain sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Tandaang sa pamamagitan ng panalangin mapagtatagumpayan mo ang lahat ng bagay. Mapalad ang 7, 18, 24, 33, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Anilam-Om-Artam” Blue at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Susuwertehin ka kung maglagay ng artificial na nunal sa kanang bahagi ng pisngi. Ang nasabing nunal ang hihigop ng maraming suwerte. Sa pag-ibig dahil sa nasabing nunal higit kang mas magiging kaakit-akit. Mapalad ang 4, 17, 34, 38, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dab-Bra.” Red at orange ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Maiiwasan ang pagkakasakit kung laging iinom ng maraming tubig. Kalakal na may kaugnayan din sa tubig at sa mga pagkain ang magpapaunlad ng iyong kabuhayan. Sa pag-ibig, tandaang ang regular na romansa ay nagpapalakas din ng immune system. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Mapalad ang 7, 11, 20, 29, 45, at 49. Red at violet ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kung magpapagawa ng bahay, gumamit ng stainless, salamin at aluminum na materyales. Ang nasabing mga materyales ang magbibigay sa iyo ng suwerte sa larangan ng pananalapi at pag-ibig. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yophiel-Babalam-Nema-Om”. Bukod sa silver, ang white ay buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Wag masyadong magpa-alipin sa kasuyo! Ang pagiging malaya ang magdadala sa tagumpay at sa ligaya. Sa pinansyal, iwasan ang masyadong mapagbigay, alalahanin mong nauubos din ang salapi. Mapalad ang 4, 11, 20, 29, 33, at 39. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kedemel-Rama-Om.” Green at violet ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Parating na ang magandang kapalaran, hindi mo ba nararamdaman? Ngumiti ka lang lagi at maging masaya, upang lalo pang suwertehin at maging maligaya. Sa pag-ibig tuloy ang pakikipag-relasyon sa isang Aries. Mahiwaga mong mantra: “Om-Shiva-Om-Durga!” Mapalad ang 3, 15, 19, 24, 34, at 41. Pink at yellow ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Upang maiwasan ang negatibong ugali ng isang Virgo na kung ano-ano ang ginagawa, konsentrasyon ang dapat! Kapag nag-concentrate sa dalawang bagay lamang, pera at seryosong pag-ibig, uunlad ka at habang buhay na magiging maligaya. Mapalad ang 2, 11, 28, 32, 41 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Yod-Heh-Vah-Weh.”

Libra – (September 23-October 23) — Kung pagyaman ang layunin okey lang kung medyo chubby at mataba ka. Karamihan sa mga yumayaman ay nagiging mataba at bumibilog ang mukha. Sa pag-ibig, mas masarap ding kayakap ang malaman at mataba. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 42, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaan-Nama-Om.” Violet at green ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Alam mo ba kung bakit hindi ka lumiligaya – isip bata ka pa kasi. Makakamit ang maturity kung maluwag sa loob na tatanggaping ang anomang bagay na nawawala. At munimuniin mo ring ang lahat ng lumilipas ay hindi na muling magbabalik. Mapalad ang 1, 9, 18, 24, 34, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sarva-Om.” Blue at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag pansinin ang mga negatibong pangyayari. Ipagpatuloy ang pagko-concentrate sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig, impluwensiyahan ang kasuyo na maging mukhang salapi upang mas mabilis kayong yumaman. Mapalad ang 1, 9, 19, 27, 35, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jina-Anam-Babalam.” Green at red ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa pag-ibig, wag intindihin ang sinasabi ng iba, tama ang nasa isip mo, sa bandang huli ikaw pa rin ang dapat na magpasya – buhay mo yan! Sa pinansyal, “kanya-kanya ng diskarte yan, walang basagan ng trip.” Mapalad ang 8, 17, 26, 36, 43, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Nhame-Om.” Maroon at lilac ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Hindi dapat magtiis, kaya mong baguhin ang buhay sa isang idlap lang. Mangibang bayan ka kaya? Sa pag-aabroad higit na uunlad ang karanasan at kusa ng mawawala ang mga problema Sa ibayong dagat matatagpuan mo rin ang true love. Mapalad ang 6, 18, 27, 36, 41, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om.” Gold at orange ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Malapit ka ng umunlad, ituloy mo lang ang pag-gising ng maaga, upang marami kang magawa na may kaugnayan sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig, mas masarap ang romansa kung sa umaga gagawin. Mapalad ang 7, 18, 24, 33, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Anilam-Om-Artam” Blue at red ang buenas.

