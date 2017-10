Anti-fake news law mas delikado

AYON kay Senador Grace Poe, gagawa siya ng batas para taasan ang

parusa sa cyber-libel o fake news, at sinumang opisyal ng gobyerno o kawani,

halal man o appointed, bayad o hindi ay magiging criminally liable sa pagpo-post

ng fake news online lalo pa’t kung may malisya. Sabi naman ni President Duterte, alinmang batas kontra fake news ay

hindi niya aaprubahan dahil ito’y isang uri ng censorship. Ayon pa sa pangulo, ang freedom of expression ay protektado ng

Konstitusyon at ang maaari lamang gawin ay taasan ang penalties sa libel o

slander”. Sa palagay ko, magtutulak ng alon itong sina Sen. Poe at ang pangulo

kung isusulong nila ang criminalization ng fake news. Sa mga demokrasyang bansa

sa mundo, walang mabuong batas laban sa fake news dahil dikit ito sa karapatan

nating magsalita kahit hate speech o derektang kasinungalingan ang sabihin

natin. Wala ring sinumang tao, official institution, kahit fact-checking ng

media, ang magpapatunay na fake news ang isang balita, lalong lalo na sa mga

isyu ng pulitika at public debate. Sa panukala ni Sen. Poe, gusto ba nilang gawing na arbiters of truth o

tagapasya ng katotohanan ang mga korte, huwes, prosecutors at pulis sa fake

news? Halimbawang may makasuhang blogger o journalist, unang gagawin ay

ibe-verify ang impormasyon kung saan galing at kung sino ang source. Pwede ba nilang pwersahin ito? Mukhang hindi yata pwede dahil saklaw

ito ng freedom of expression. Kilala natin kung ang binabasa natin ay totoo o

hindi totoo. “Word of mouth” pa lang noon, inimbento ang imprenta at mga libro,

at ngayong social media, maraming Internet hoaxes, tall tales sa UFO, tsismis

sa artista, political satires, medisina at marami pang iba. Marami ng fake news kahit noong panahon pa nina Plato at Socrates,

Athens Sparta at French Revolution. At ngayon sa Internet, magsasawa ka sa mga

kwentong hindi totoo pero patuloy na pinapanood, at pinapakinggan. Bakit nagiging “viral” ang mga pekeng balita? Unang-una, kasalanan

iyan ng mga social media websites tulad ng Facebook, Google , Youtube at

Twitter na ang pinapatulan ay “virality” kaysa totoong mga balita. Dedma lang para dumami ang visits at readerships. Hindi ba dapat ay

sinusuri at ni-rereject ang fake news, ang “algorithms”? Mananagot ba sila sa palpak na editorial decisions sa nag-viral na mga

fake news? Pati mga broadcasting at print organizations sa bansa ay ganoon din

ang direksyon kahit mali. Basta “viral” ang fake news gagawin nilang parang

totoong balita. Sa Amerika, tinawag ni Pres. Donald Trump na fake news ang CNN, New

York Times, NBC News, CBS, ABC, at Washington Post dahil naka-anggulo laban sa

kanya ang bawat istorya.

Bakit hindi niya mademanda? Dito sa atin, hindi pa lantaran si Pres. Duterte sa pagbira sa

ABS-CBN, GMA7, ABC5 at sa mga pahayagan sa negatibo ring mga anggulo laban sa

kanya. Bakit kaya? Pailalim ba? Sa kabuuan, masakit talaga sa mga pulitiko at

media itong mga fake news lalot kung sila ang tinatamaan. Pero , ang pagpapatigil at pagparusa ay dapat pag-ingatan dahil

matagal na tinangkang panahon pa ng kopong-kopong, pero hindi kailanman

nagtagumpay. At iisa ang dahilan, kahit nagsisinungaling na ang tao, hindi siya

dapat alisan ng karapatang ihayag ang kanyang paniniwala. Bahala kang maniwala!

