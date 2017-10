Atom lumipat sa GMA para gumawa ng mga docu: Hindi po para mag-artista!

MAHABANG paliwanagan at usapan ang naganap sa pagitan ng ABS-CBN at ng broadcast journalist na si Atom Araullo bago nagkaroon ng network transfer.

Sa presscon ng binata para sa unang documentary program niya sa GMA, ang Philippine Seas, natanong si Atom kung may counter-offer ba ang ABS sa kanya bago lumipat sa Siyete.

“Hindi ko kayang sagutin ‘yan. Baka I’m not the best person to ask,” tugon ng binata pero mariin niyang itinanggi na may sama siya ng loob sa Kapamilya Network.

Ayon kay Atom, “Of course, mahabang talakayan ‘yun. Sa simula, naging transparent at naging bukas naman sa mga nangyayari at sa mga bagong opportunities na dumadating.

“‘Yun naman ‘yung mahalaga, e. Na hindi nalilimutan na tumanaw ng utang na loob. Na maging bukas at maliwanag sa iyong mga gustong mangyari at iyong mga intentions,” aniya pa.

Dagdag ni Atom ang two-year contract niya sa GMA ay para lang talaga sa News and Public Affairs at walang para sa akting, “Well, I’d rather focus on news and public affairs. That is my core competency. That is where I find my relevance and my fulfillment.

“So, even though I’m a very open-minded person and I don’t say no to opportunities, kailangan din naman malinaw sa akin kung ano ang aking focus,” sey pa ni Atom kasabay ng pagsasabing lumipat siya sa GMA para gumawa ng mga makabuluhang docu, hindi para maging artista.

Mapapanood na ang first docu-show ni Atom sa GMA 7 na Philippine Seas simula sa Nov. 5. Dito ibabandera ni Atom ang magaganda at hindi pa masyadong nae-explore na karagatan sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas.

q q q

Patuloy na dumarami ang mga Pilipino na nanonood sa TV gamit ang digital terrestrial TV (DTT), cable, o direct-to-home satellite TV, ayon sa pinakahuling establishment survey ng Kantar Media.

Nabatid na 72% ng mga tahanan sa Metro Manila ang matatawag na “digitally-enabled,” samantalang 28% na lang ang gumagamit ng analog TV. Malaking dahilan dito ay ang pagtangkilik ng mga Pilipino sa ABS-CBN TVplus kung saan milyon-milyong Pilipino na ang nakakapanood ng malinaw at maraming klase ng programa sa murang halaga.

Sa Metro Manila, 55% o isa sa bawat dalawang tahanang walang cable ang mayroon nang TVplus ayon sa Kantar Media. Sa Mega Manila naman, 22% o halos kalahati na rin ang may “mahiwagang black box” sa mga bahay na walang cable.

Noong kalagitnaan ng Setyembre, tinatayang 3.6 milyong boxes na ang naibenta ng ABS-CBN TVplus sa buong Pilipinas mula nang una itong ipakilala noong 2015. Ayon kay ABS-CBN DTT head Chinky Alcedo, aabot na sa apat na milyong box ang kanilang mabebenta sa dulo ng taon.

Dama rin ang lakas ng ABS-CBN TVplus pagdating sa ratings kung saan pasok pa sa Top 5 na mga channel sa bansa ang isa sa exclusive channel nito na CineMo na nagpapalabas din ng mga pelikula.

Mapapanood din nang libre sa TVplus ang pambatang channels na Knowledge Channel at Yey! at DZMM TeleRadyo.

Maaaring gamitin ang ABS-CBN TVplus sa Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Pangasinan, Rizal, Laguna, Pampanga, Tarlac, Benguet, Cavite, Metro Cebu, Cagayan De Oro, Iloilo, Bacolod at Davao.