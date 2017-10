Sa 2020 makaka-ahon na sa kahirapan (2) By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Dindith ng San Agustin St., La Carlota City, Negros Occidental

Problema:

1. Gusto kong malaman ang aking magiging kapalaran kasi marami sanang dumarating na opportunities sa akin, ang kaso mahina ako sa decision making. Kadalasan tuloy mali ang nagiging pasya ko kaya nauuwi sa luha at pagsisisi hanggang ngayon mabigat pa rin ang mga dalahin ko sa buhay. Gusto ko sanang mag-abroad pero kulang pa ang perang naiipon ko para sa pang-gastos naming mag-ina. Failure din ako sa relationship, dahil single mom ako ngayon. Kahit nga ngayon may boyfriend ako pero alam kong mali na naman ito. Gusto ko na rin iwanan ang kasalukuyang buhay ko pero financially unstable ako. Makakatagpo kaya ako ng guy na tatanggapin kung sino ako?

2. Kailan kaya darating ang suwerte aking buhay, minsan naiisip ko nakakasawa na din yong ganito, lumaki ka sa hirap at parang mamamatay ka pa rin yatang mahirap? May pag-asa pa kaya akong yuman at kung may roon kailan kaya ito magaganap? September 10, 1989 ang birthday ko.

Umaasa,

Dindiht ng Negros Occidental

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Virgo (Illustration 1.) ay nagsasabing ang kailangang maging best friend mo na dapat laging makakuwentuhan

upang lumakas ang iyong loob ay silang isinilang sa zodiac sign na Libra at Taurus. Kapag nakasama mo ang ganyang klaseng mga tao, mas mabilis ka ng papalarin at susuwertehin sa buhay.

Numerology:

Ang birth date mong 10 ay nagsasabing kapag bumalik ang lakas ng loob mo, sa sandaling nakapag-abroad ka na, may pagpapabalik-balik na itatala, at sa paulit-ulit na pag-aabroad, uunlad ka na at aasenso.

Luscher Color Test:

Mas mainam din kung lagi kang magsusuot at gagamit ng kulay na dilaw. Ang masabing kulay ang lao pang magpapaganda ng iyong kapalaran.

Huling payo at paalala:

Dindith ang mahalagang gawin mo sa ngayon ay ituloy mo lang ang pag-aaplay sa abroad. Sapagkat nakatakda na ang magaganap, sa taon ding ito ng 2017 o kaya’y sa 2018, sa tulong ng isang lalaking isinilang sa zodiac sign na Taurus, makapag-aabroad ka at sa sandaling nakapag-aboad ka tuloy-tuloy na nga ito, upang pagsapit ng taong 2020, sa edad mong 31 pataas, ganap ka ng makakaahon sa kahirapan, aasenso na ang kabuhayan, makapag-aasawa ng isang lalaking isinilang sa zodiac na Libra, hanggang sa tuloy-tuloy ng umunlad at tuluyan na ring yumaman ang itatayo nyong pamilya.

