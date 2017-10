Horoscope, October 08, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Maraming suwerteng bagay ang matatanggap kung lagi lalabas ng bahay. Sa pinansyal, sa isang social gathering magkakamal ng limpak-limpak na salapi. Sa pag-ibig, sa isang “kayumangging kaligatan”, matatagpuan ang true love. Mapalad ang 1, 4, 9, 29, 38 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Apo-Roque-Apo-Roque.” Red at orange ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Mabilis na aangat ang kabuhayan kung hindi papairalin ang init ng ulo. Malapit na ang Pasko, wag sisihin ang kasuyo sa mga mali nyang ginagawa, sapagkat nagkakamali ka rin naman – matutong magpatawad! Mapalad ang 3, 15, 24, 33, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Dasa-Sol-Maya-Om.” Yellow at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Kumain ng wasto at maglibang! Alalahanin mong malaking halaga ng salapi ang matitipid kung bihira lang magkakasakit. Yayain ang kasuyo sa mga gawaing nakapag-e-exercise na nakapagba-bonding pa kayo. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 33 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Kavah-Tara-Homa-Om.” Lilac at green ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Panatiliin ang pagsusuot ng silver na alahas. Mentras antique o luma, mas maraming suwerte ang matatanggap. Sa pag-ibig, tuloy ang pakikipag-relasyon sa isang Aquarius. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Sha-Riga-Padme-Om.” Bukod sa silver ang blue ay buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Bilis ang susi upang umunlad! Kapag mabilis kang lagi, makikita mo mabilis din mapapasa iyo ang magagandang kapalaran. Kaya nga sa pag-ibig ay ganoon din wag babagal-bagal, baka maunahan ka pa ng iba. Sa negosyo ay ganoon din, bilisan ang pagbebenta. Mapalad ang 5, 19, 23, 32, 41 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agla-Om” Beige at gray ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Upang umasenso kailangang matuto kang magsikap! Hindi iyong puro hingi ka lang at asa ng asa sa iba. Sa pagsisikap, kusang aangat ang kabuhayan. Sa pag-ibig, pagsikapan pang lalo na mapasarap at mapagbuti ang romansa. Mapalad ang 7, 14, 23, 31, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Ne-Pad-Me-Om.” Green at silver ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Konsentrasyon ang dapat sa lahat ng iyong ginagawa upang yumaman. Hindi bagay sa iyo ang gawaing pa-easy-easy lang. Sa pag-ibig, ipadama at ibigay sa kasuyo ang 100% na pagmamahal. Mapalad ang 5, 14, 27, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nahatha-Om.” Gold at purple ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Wag isiping tumatanda ka na, marami ka pang magagawa! Simulan na ngayon ang operation pagpapalakas ng katawan at pagpapahaba ng buhay. Sa pag-ibig, alalahanin kahit may edad ka na magagawa mo pa ring paligayahin ang iyong kasuyo. Mapalad ang 6, 18, 27, 33, 37 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Avayara-Om.” Yellow at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Paghandaan ang pagbabalik ng minamahal! Kahit mahirap ang buhay, bigyan mo ng isang romantic na selebrasyon. Kahit na medyo kuripot ka, ilibre ang iyong kasuyo, sa isang mamahaling restaurant. Mapalad ang 8, 17, 26, 35, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namoh-Om-Nameh” Lilac at orange ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Hindi masamang umasa sa Maykapal. Sa pinansyal, masosolusyunan ang problema, kung magdarasal muna bago matulog. Sa pag-ibig, sabay kayong manalangin ng kasuyong Gemini, para mas effective ang dasal. Mapalad ang 2, 7, 20, 29, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Roti-Rama-Tenet.” Purple at lilac ang buenas

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi dapat madaliin ang pagyaman. Tularan ang bubuyog sa pakonti-konting pag-iipon maraming honey ang naiimbak. Sa pag-ibig, mas masarap ang dahan-dahan, kaysa sa agresibong romansa. Mapalad ang 2, 7, 16, 28, 33 at 42. Mahiwaga mong manrta: “Om-Gayatri-Om.” Green at pink ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Wag naman masyadong mabait sa iba, at pagkatapos ay masungit ka naman sa sarili mong pamilya. Hindi na uso ang plastic ngayon. Magpakatotoo ka upang habang buhay na umunlad at lumigaya. Mapalad ang 4, 15, 22, 32, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: Aum-Kubera-Om-Mayabeeja.” Gold at red ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Sa pagiging idealistic, nasasayang ang pagkakataong magkapera at yumaman. Tanggalin sa isip ang sobrang pangarap – aksyon ang kailangan. Sa pag-ibig, natural lang sa relasyon ang may konting tampuhan, bahagi iyon upang lalo pang uminit ang pagmamahalan. Mapalad ang 5, 9, 24, 33, 39 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Vadya-Om.” Green at lilac ang buenas.

