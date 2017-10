Female celebrity maldita, pasosyal, sawsawera, negang-nega

MAY pinanggagalingan naman pala ang isang female celebrity na palaging palasawsaw sa lahat ng isyu. Kahit ano na lang, basta may masabi lang siya, hihirit at hihirit ang babaeng personalidad. Matagal nang maraming namba-bash sa babaeng ito dahil sa talas ng kanyang dila na kabaligtaran naman ng kanyang mga magulang. Pero maraming impormanteng nakasubaybay sa paglaki ng female personality ang nagsasabi na batambata pa lang siya ay ramdam na ang kanyang kamalditahan. Kuwento ng isang source, “Hindi na bago ang kamalditahan at pagiging nega ng babaeng ‘yun! Naku, batambata pa lang siya, e, kita na ang kakaibang ugali niya. Una, napaka-anti-social niya. “Bihira siyang nakikita sa mga showbiz party, hindi siya nakiki-join sa parents niya, ikinahihiya yata niya na mga artista ang mga magulang niya! “Maldita na siya kahit nu’n pa, sosyalin ang dating niya, para siyang ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, e, hindi naman ganu’n kayayamanin ang family nila,” nakataas ang kilay na hirit ng unang miron. May extended family ang kanyang ama. Natural, paminsan-minsan ay dumadalaw sa housing authority nila ang mga nagmamahal sa father niya kahit wala namang dugong nag-uugnay sa kanila, hindi ‘yun tanggap ng malditang babae. “Naku, ayaw niya ‘yun! Talagang ipinararamdam niya sa mga taong ‘yun ang kamalditahan niya. Napakanega na talaga niya kahit nu’n pa man, akala mo naman siya kung sino, magtigil nga siya! “Napakalayo ng ugali ng babaeng ‘yun sa parents niya na walang kahit sinong nakaaway mula nu’ng maging artista sila. Walang kaere-ere ang daddy niya, mabait at simple lang ang mommy niya. “Pero ang babaeng itey? Nega siya, maldita, sawsawera! Naku, tingnan na lang natin kung ano ang ipakakain sa kanya ng mga netizens kapag umuwi siyang luhaan sa papasukan niyang laban! “Siguradong makakatikim siya ng apdo, ng ampalaya at marami pang ibang mapapaklang food! Maldita! Kabaligtaran din siya ng kapangalan niyang female personality na hindi palasawsaw sa mga issue!” naiinis na pagtatapos ng aming source. Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday, Jon at Ching Bautista Silverio, roll call na ito! Siguradong getlak n’yo na kung sino ang malditang babaitang ito!

