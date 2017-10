Xander Ford ‘binabalikan’ daw ng mga ex-dyowa: Sabi ko sa kanila, pass muna! By Ambet Nabus Bandera

KAWAWA naman si Arci Muñoz. Mas lalo yata siyang naging tampulan ng tukso matapos lumabas ang bagong anyo ni Marlou Arizala bilang si Xander Ford. Nagkaroon kasi ng comparison sa itsura nila after undergoing surgery or make-over, kung nalait nang husto si Arci dahil sa itsura niya ngayon, mas marami namang natuwa at humanga sa ginawang pagpaparetoke ni Xander Ford. Ang nakakaloka pa, may mga nagsa-suggest kay Arci na puntahan ang ospital at mga doktor na gumawa sa internet sensation dahil imbes daw kasing gumanda ito ay tila kabaliktaran pa ang nangyari. May nagpayo naman na kasuhan niya ang gumawa sa kanyang mukha dahil hindi nito nabigyan ng justice ang gandang ninanais niya. Hmmmm, marahil ay hindi pa tayo sanay sa bagong anyo ni Arci, pasasaan ba’t makakalimutan din ng mga tao ang isyu ng kanyang pagpaparetoke. Tsaka wala namang ginawang masama ‘yung tao para okrayin at laitin. Pero ang feeling naman ng iba, hangga’t bumabandera ang shocking transformation ni Marlou to Xander Ford, hindi rin mawawala sa isip ng mga tao ang nangyari sa mukha ni Arci. Napag-uusapan na rin lang si Xander Ford, sa isang panayam ay natanong ito kung may mga babaeng nambasted sa kanya noon na nagpaparamdam uli ngayong mukha na siyang artista after the plastic surgery. “Marami po, yung mga ex-girlfriend ko, nagtsa-chat sila ngayon. Parang kain daw kami sa labas, meet up daw, mga ganu’n po. Pero sinasabi ko po sa susunod na lang, pass muna,” ang isinasagot daw niya sa mga ito. Ang balita namin, may mga endorsement na raw na gagawin ang binata at may nag-alok na rin sa kanyang gumawa ng pelikula.

