‘Lihim’ ni Maine muntik mabuking nang dahil sa sugod bahay winner; Alden dedma lang

MUKHANG nabuking si Maine Mendoza ng isang nagwagi sa isang segment ng isang noontime show.

“Nakita raw po kayo doon. Nagpa-picture daw sa inyo kaya nalaman ko,” say ng babaeng winner sa isang segment.

“Ha? Kumusta ‘yung ano? Mapunta naman tayo sa iyo…,” pag-iwas ni Maine sa naumpisahang topic ng babae.

Nagtrabaho pala ang girl sa isang commissary ng isang resto at may nakapagsabi sa kanya na napunta doon ang dalaga.

Ayun, naging hot topic sa Twitter ang video interview na ‘yun ni Maine sa babae. Napanood namin ang kanilang conversation and it is easily discernible na iwas na iwas si Maine na pag-usapan ang pagpunta niya sa nasabing resto. Parang may itinatago siya. ‘Yung co-hosts naman niya sa segment ay nagtawanan na lang.

Was it Sef Cadayona whom she was with during her visit to the resto in Alabang?

Anyway, here are some of the reactions of netizens sa video interview na ‘yon.

“Uuyy. Si ate girl kabado. Hahaha! Nabuko nagpunta sa Vanilla Cupcake Bakery. May branch nito sa Alabang diba? Iniba niya usapan kaagad. May kasama ka daw. Si Sef ba?”

“Siguradong di si Alden Richards ang kasama. Si gurl lang naman ang sinabihan ni ate na nakita niya. Huli!!!”

“Singit lang: walang ‘say’ si Dude, ngumiti nalang sya kasi alam nya na buking si Girl, pati si Wally tumawa na lang, si Allan K face reaction.”

“Dapat tinukso ng EB kung si A ang kasama, nagbingi-bingihan sila so alam nilang iba kaya bawi si girl then need magpakilig pinakiss kay A.”

“Alam nila yan. Kaya di na nila pinansin. Bingi bingihan sila. Yung walang narinig. Ako kay Alden sinabi niyang sino kasama mo doon?”