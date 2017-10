Erich, Lovi sinulit ang TF sa ‘madugong’ sampalan, murahan By Cristy Fermin Bandera

BAGO kunan ang aktuwal na eksena sa isang pelikula ay meron munang tinatawag na rehearsal take para sa mga artistang gumaganap. Parang actual take na rin ‘yun, pero kontrolado pa ang kanilang pag-arte, ibubuhos nila ‘yun kapag gumigiling na ang mga camera. Nag-rehearse sina Lovi Poe at Erich Gonzales para sa isang eksena ng komprontasyon para sa pelikulang “The Significant Other”. Si Direk Joel Lamangan ang direktor, ang Cineko Productions ang namumuhunan, kuwento ng tunay na asawa at mistress ang ikot ng kuwento. Nadala sa kanilang mga eksena ang dalawang aktres. Napalakas ang sampal ni Erich kay Lovi, namaga ang pisngi at nanakit ang panga ni Lovi, sa lakas ng pagkakasampal ni Erich ay sumabit ang kanang kamay nito sa suot na earrings ni Lovi. Habang nilalagyan ng yelo ang kanang pisngi ni Lovi ay dugo naman nang dugo ang kamay ni Erich, pati ang suot niyang puting gown ay natuluan ng dugo, parehong masama ang kanilang loob. Pero ganu’ng katinding emosyon talaga ang nangyayari sa totoong buhay kapag nagkakaroon ng engkuwentro ang tunay na misis at ang kabit ng kanyang mister. Hindi nga lang mga kamay ang nagiging aktibo, pati dila, dahil murahan sila nang murahan. Walang dapat sisihin kina Lovi at Erich, ginawa lang nila ang hinihingi ng direktor at ng ikot ng istorya, pinatunayan lang ng dalawang aktres na karapat-dapat ang tiwalang ibinigay sa kanila ng Cineko Productions.

