Horoscope, October 05, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Magsimba muna, upang tuloy-tuloy ang dating ng suwerte. Kung mapapanatili ang pagsunod sa kabutihang asal, lalo kang magiging maligaya at magtatagumpay. Mapalad ang 1, 5, 10, 33, 42, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Ananda-Marga.” Silver at pink ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Hindi dapat ipaubayan sa kapalaran ang mga bagay-bagay. Gamitin ang “will power” upang makamit ang lahat ng ambisyon at pangarap sa buhay. Mapalad ang 9, 18, 27, 36, 45, at 49. Mahiwaga mong mantra: “I will persist until I succeed!” Red at black ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Ituloy lang ang pagpapa-sexy! Tama ang ginagawa mong page-exercise upang mapanatili ang kalusugan. Sa pag-ibig, hindi ka iiwan ng kasuyo kapag nakikita nyang nage-effort ka talaga para lalong gumanda. Mapalad ang 5, 18, 24, 33, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Haram-Mayena-Om.” Blue at beige ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Bukod sa pagkain, mapalad ka rin sa mga makukulay na kalakal at pang-dekorasyon. Ngayon pa lang iplano na ang negosyo na magiging patok sa nalalapit na kapaskuhan. Sa pag-ibig, tuloy ang mainit na relasyon sa isang Libra. Mapalad ang 3, 12, 21, 38, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bha-Bhanah-Om.” Pink at gray ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Wag magpbago-bago ng isip! Kung pera at salapi ang priority, yon na lang ang lagi mong gawin at atupagin. Sa pag-ibig, kusang kikilos ang kapalaran, upang lalong uminit ang pagmamahalan. Mapalad ang 2, 11, 20, 29, 43 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Veda-Vadya.” Green at yellow ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Panatiliin ang pagiging mabait! Habang nagpapakabuti lalong darami ang salapi. Sa pag-ibig, ituloy ang ugaling nagbabait-baitan, upang magtuloy-tuloy din ang isang masaya at pang habang buhay na relasyon. Mapalad ang 2, 7, 18, 25, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Omne-Venit-Omne-Aum.” Gold at red ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Marami pang blessing na darating, kumilos ka lang ng kumilos! Sa pag-ibig, patuloy ang masayang pakikipag-relasyon sa isang Libra. Sa pinansyal, dagdag na salapi ang matatanggap habang papalapit na ng papalapit ang kapaskuhan. Mapalad ang 7, 14, 23, 32, 41, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sutra-Vasudeva-Om.” Silver at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Sa araw na ito, mag-display ng sariwang bulalak sa ibabaw ng mesa. Sa tuwing mamamasdan nyo ang bulaklak, sisigla ang inyong aura na magdadala ng dagdag na salapi at masarap na romansa. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 42, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om”. Red at peach ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Bilisan ang pagpapatupad ng mga bagay na may kaugnayan sa pera upang mas mabilis kang yumaman. Sa pag-ibig, hindi ka naman dapat magmadali, dahan-dahan lang upang mas ma-appreciate nyo ang romansahan. Mapalad ang 5, 18, 22, 29, 32, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Padma-Meh-Om.” Orange at brown ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Hindi ka dapat nagpapa-api, lalo ka lang nilang kakawawain! Kailangang maipakita mo sa kanilang kaya mo ring tumayo sa sarili mong mga paa. Sa pag-ibig, suporta ng kasuyo ang kailangan upang lumigaya ka. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Arjuna-Aum Govinda”. Green at violet ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi dapat ipagmalaki ang mga nagawa. Ugaliing lagi ang pagpapakumbaba. Sa ganyang paraan, lalong madadagdagan ang kita. Sa pag-ibig, tuloy ang pakikipag-relasyon sa isang Cancer. Mapalad ang 1, 19, 28, 36, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Purna-Visnu-Om.” Yellow at black ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Hindi na maibabalik ang mga nasayang na araw, pero hindi ka dapat manghinayang – sapagkat natututo ka naman dahil sa nakaraan! Sa pag-ibig at pananalapi, mas mainam kung higit ka ng magiging maingat. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bhagava-Gita-Om.” Lilac at orange ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Walang nakatitiyak kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas, kaya napaka-halaga na may savings ka. Napakahalaga ding bigyan mo ng saya ang iyong kasuyo, dahil sa lahat ng araw ang oras na ito ang pinakamahalaga. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Shari-Gama-Padhani-Om.” Green at beige ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.