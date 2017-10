Atat ng magka-boyfriend

Sulat mula kay Cha ng Lima, Pastrana, Leyte

Dear Sir Greenfield,

November 16, 1993 ang birthday at sa ngayon ay wala akong boyfriend pero may manliligaw ako at ito ay yong laging bumibili sa aming tindahan na kapit bahay lang din namin. Cute siya, mahiyain pero ang guwapo-guwapo. Kapag bumibili siya sa tindahan, kinikilig talaga ako lalo na kapag nagngingitian kami kaya lang parang may pagka-torpe siya at mahiyain. Naisipan kong sumangguni sa inyo upang itanong kung siya na ba ang magiging boyfriend ko kahit sa ngayon ay puro tingin lang siya at palipad hangin, hindi naman nagtatapat ng pag-ibig nya? Kaya ako naman tigas ang pagpapa-cute ko sa kanya at nagte-text na din kami ng mga sweet message. April 2, 1992 ang birthday nya. Compatible ba kami at siya na kaya ang magiging first boyfriend ko at makakatuluyan? At kung siya na, kailan kaya mangyayari na magaging kami?

Umaasa,

Cha ng Pastrana, Leyte

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

Medyo magulo at biyak ang unang Marriage Line (Illustration 1. arrow 1.) sa iyong palad, pero malinaw at maganda naman ang ikalawa (arrow 2.). Ibig sabihin hindi ang unang boyfriend mo ang iyong makakatuluyan, pero hindi naman ibig sabihin nito ay hindi mo na magiging boyfriend ang lalaking kapit bahay nyo namadalas bumibili sa tindahan nyo.

Cartomancy:

Queen of Clubs, Nine of Hearts at King of Spades ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing matutupad ang iyong pangarap, magiging boyfriend mo ang lalaking crush mo, pero ang inyong relasyon ay hindi naman magtatagal. Sa halip, darating ang panahong papaluwasin siya ng Maynila ng tita o tito nya, na magiging dahilan upang magkalayo kayong dalawa.

Itutuloy…

