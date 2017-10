Andi ayaw nang mag-artista: Hindi na ako masaya! By Cristy Fermin Bandera

TULUYAN na palang tinalikuran ni Andi Eigenmann ang showbiz. At may punto ang dalagang-ina sa dahilang ibinigay niya—hindi na raw siya masaya sa mundong kinabibilangan niya. At ‘yun ang batas ng buhay. Kapag hindi ka na masaya o maligaya sa ginagawa mo ay lumabas ka na. Hindi na kasi magiging maayos ang sitwasyon. Lalo na sa larangan ng pakikipagrelasyon. Kailangang nagpapakatotoo tayo, walang pilit na pagmamahal, kapag hindi na tayo maligaya ay kailangan na nating tuldukan ang pakikipagrelasyon. At si Andi Eigenmann ay nagpakatotoo sa pagsasabing hindi na siya masaya sa pag-aartista, napakarami na raw nangyaring hindi na niya idedetalye pa, pero talagang hindi na siya kumportable sa showbiz. Tututukan na lang daw niya ang pag-aalaga kay Ellie, ang lumalaki na nilang anak ni Jake Ejercito, susubaybayan na lang daw niya ang paglaki ng kanyang anak. May karelasyong modelo ngayon si Andi Eigenmann, maaaring kasunduan na rin nila ang pagdedesisyon ng aktres na talikuran na ang showbiz, gusto siguro nilang maging pribado ang kanilang relasyon. Kung du’n magiging maligaya si Andi ay wala namang masama, may napatunayan na rin naman siya bilang aktres, nakapanghihinayang lang ang sinumulan niya.

